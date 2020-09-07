«Достойно представили Вооружённые Силы на мировом уровне». Сборная Беларуси заняла 2 место на Армейских международных играх

Новости Беларуси. В Беларуси встречают участников Армейских международных игр – 2020, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За баталиями на полигонах, танкодромах, стрельбищах и полосах препятствий пристально следили не только военные специалисты.

Соревнования включали 30 конкурсов, сотни этапов, где за кубок победителя и звание самой сильной армии сражались представители 32 стран.

Андрей Некрашевич, начальник Главного управления боевой подготовки Министерства обороны Беларуси:

Команда Вооруженных Сил Республики Беларусь в общем зачете завоевала уверенное второе место. Участвовала в 22 конкурсах, завоевала 4 золотые медали, 10 серебряных, 6 бронзовых. Нам еще предстоит, конечно, сделать анализ выступлений нашей команды. Но предварительно хочу отметить, что все наши военнослужащие достойно сражались на учебных полигонах и достойно представили наши Вооруженные Силы на мировом уровне.