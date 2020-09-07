«Достойно представили Вооружённые Силы на мировом уровне». Сборная Беларуси заняла 2 место на Армейских международных играх
Новости Беларуси. В Беларуси встречают участников Армейских международных игр – 2020, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За баталиями на полигонах, танкодромах, стрельбищах и полосах препятствий пристально следили не только военные специалисты.
Соревнования включали 30 конкурсов, сотни этапов, где за кубок победителя и звание самой сильной армии сражались представители 32 стран.
Андрей Некрашевич, начальник Главного управления боевой подготовки Министерства обороны Беларуси:
Команда Вооруженных Сил Республики Беларусь в общем зачете завоевала уверенное второе место. Участвовала в 22 конкурсах, завоевала 4 золотые медали, 10 серебряных, 6 бронзовых.
Нам еще предстоит, конечно, сделать анализ выступлений нашей команды. Но предварительно хочу отметить, что все наши военнослужащие достойно сражались на учебных полигонах и достойно представили наши Вооруженные Силы на мировом уровне.
Ежегодные военные состязания проводятся с 2015 года. Напомним, на нынешних играх команда Беларуси заняла второе место. Первые – россияне. Замкнула тройку лидеров в общекомандном зачете сборная Узбекистана.