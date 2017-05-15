Массовая кибератака: какая страна больше пострадала от «Wanna Cry», и как Беларусь борется с угрозой вредоносного вируса?

Новости Беларуси. На полях пекинского саммита отдельное внимание было уделено и глобальным угрозам безопасности. В частности речь шла о массовой кибератаке, которая 12 мая затронула более 150 стран мира. Беларусь от действий хакеров не пострадала. Эту информацию подтвердили в Национальном центре реагирования на компьютерные инциденты. Все электронные системы Республики работают бесперебойно. Между тем, сегодня жертвами вируса-вымогателя стали новые государства. Среди них Китай, Япония и Южная Корея. Там парализована работа университетов, больниц. По похожему же принципу сработала и кибератака, всколыхнувшая мир. Геннадий Резников – программист – говорит: нашу страну вирус обошел стороной. Возможно, Беларуси не было среди целей хакеров. Или вымогатели просто не нашли открытых портов на наших устройствах. Впрочем, это не исключает необходимости защиты.

Геннадий Резников, исполняющий обязанности директора компании по разработке антивирусного программного обеспечения:

Нужно чтобы операционная система была лицензирована. Нужны антивирусные программы. которые обновляются. Причем, с большой долей вероятности,

антивирусные программы платные. И поверьте, что это не реклама. По миру же вредоносная программа распространилась мгновенно. Разработчики популярной «Виндовс XP» оставили в операционной системе незапертую дверь. Ситуацию исправляло последнее обновление. Но его скачали не все. Этим и воспользовались авторы вирусного «патча», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дмитрий Боярович, СТВ:

Вирус с говорящим названием «Wanna Cry» заставил рыдать пользователей по всему миру. Действует он просто. В какой-то момент на экране компьютера появляется окно красного цвета на английском языке и с требованием заплатить от 300 до 600 долларов. Иначе все данные на конкретном компьютере будут полностью удалены.

Больше всех пострадали британские больницы. Атака затронула 16 медучреждений. Там не могли лечить и выписывать пациентов. В Беларуси подобный сценарий исключен.

В нашей стране электронные системы госпиталей локальны. Это предусматривает закон. Семен Поляков, заведующий отделом ГУ «Республиканский научно-практический центр медицинских технологий, информатизации, управления и экономики здравоохранения»:

Государственная информационная система относится не только к здравоохранению, они должны быть физически разъеденены с интернетом, особенно, если там конфиденциальная информация или информация ограниченного распространения. Поэтому проникновение извне вирусов затруднено. Вмешательства в финансовую систему Беларуси тоже не зафиксировано. В то время как в России банки оказались под ударом. А еще – госведомства и крупные телекоммуникационные компании. Банки белорусские работают в штатном режиме. Однако, постоянно следят за ситуацией. Олег Молофеев, директор Департамента банковских систем и технологий банка:

Угроза существует и для этого банк имеет определенный бюджет. И несколько уровней защиты. Мы защищаем наиболее критические объекты. Защищаем рабочие станции, защищаем отдельные сети. Как минимум это три уровня обороны. У нас подписки. Лицензионное правообеспечение от всех брендов.

Защита от вируса «Wanna Cry» уже найдена. Впрочем, это не исключает новой волны атаки.