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Массовая кибератака: какая страна больше пострадала от «Wanna Cry», и как Беларусь борется с угрозой вредоносного вируса?

15 мая 2017 16:40
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Новости Беларуси. На полях пекинского саммита отдельное внимание было уделено и глобальным угрозам безопасности.

В частности речь шла о массовой кибератаке, которая 12 мая затронула более 150 стран мира.

Беларусь от действий хакеров не пострадала. Эту информацию подтвердили в Национальном центре реагирования на компьютерные инциденты. Все электронные системы Республики работают бесперебойно. Между тем, сегодня жертвами вируса-вымогателя стали новые государства. Среди них Китай, Япония и Южная Корея. Там парализована работа университетов, больниц.

По похожему же принципу сработала и кибератака, всколыхнувшая мир. Геннадий Резников – программист – говорит: нашу страну вирус обошел стороной.

Возможно, Беларуси не было среди целей хакеров.

Или вымогатели просто не нашли открытых портов на наших устройствах.  Впрочем, это не исключает необходимости защиты.

Массовая кибератака: какая страна больше пострадала от «Wanna Cry», и как Беларусь борется с угрозой вредоносного вируса? -1

Геннадий Резников, исполняющий обязанности директора компании по разработке антивирусного программного обеспечения:
Нужно чтобы операционная система была лицензирована. Нужны антивирусные программы. которые обновляются. Причем, с большой долей вероятности,

антивирусные программы платные. И поверьте, что это не реклама.

По миру же вредоносная программа распространилась мгновенно. Разработчики популярной «Виндовс XP» оставили в операционной системе незапертую дверь. Ситуацию исправляло последнее обновление. Но его скачали не все. Этим и воспользовались авторы вирусного «патча», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Боярович, СТВ:
Вирус с говорящим названием «Wanna Cry» заставил рыдать пользователей по всему миру. Действует он просто. В какой-то момент на экране компьютера появляется окно красного цвета на английском языке

и с требованием заплатить от 300 до 600 долларов. Иначе все данные на конкретном компьютере будут полностью удалены.

Массовая кибератака: какая страна больше пострадала от «Wanna Cry», и как Беларусь борется с угрозой вредоносного вируса? -4

Больше всех пострадали британские больницы. Атака затронула 16 медучреждений. Там не могли лечить и выписывать пациентов. В Беларуси подобный сценарий исключен.

В нашей стране электронные системы госпиталей локальны. Это предусматривает закон.

Семен Поляков, заведующий отделом ГУ «Республиканский научно-практический центр медицинских технологий, информатизации, управления и экономики здравоохранения»:
Государственная информационная система относится не только к здравоохранению, они должны быть физически разъеденены с интернетом, особенно, если там конфиденциальная информация  или информация ограниченного распространения. Поэтому проникновение извне вирусов затруднено.

Вмешательства в финансовую систему Беларуси тоже не зафиксировано.

В то время как в России банки оказались под ударом. А еще – госведомства и крупные телекоммуникационные компании. Банки белорусские работают в штатном режиме. Однако, постоянно следят за ситуацией.

Олег Молофеев, директор Департамента банковских систем и технологий банка:
Угроза существует и для этого банк имеет определенный бюджет. И несколько уровней защиты.

Мы защищаем наиболее критические объекты. Защищаем рабочие станции, защищаем отдельные сети.  

Как минимум это три уровня обороны. У нас подписки. Лицензионное правообеспечение от всех брендов. 

Массовая кибератака: какая страна больше пострадала от «Wanna Cry», и как Беларусь борется с угрозой вредоносного вируса? -7

Защита от вируса «Wanna Cry» уже найдена. Впрочем, это не исключает новой волны атаки.

По оценкам специалистов, в ближайшие дни в зоне поражения может оказаться до миллиона ПК.

А прибыль вымогателей достигнет нескольких миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Фотофакт # Программирование # Геннадий Резников # Семен Поляков # Олег Молофеев

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