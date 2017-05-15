101-летний ветеран Николай Вдовин создал собственный музей

Новости Беларуси. И ещё одна яркая жизнь длиною больше чем век. Герою нашего следующего сюжета также 101 год. Он участник войны, отличник народного образования и кстати, создатель собственного музея ветеранов войны, по которому с радостью водит экскурсии и который также является народным. По истории его жизни, пожалуй, можно писать книгу. За 101 год у ветерана Вдовина за плечами – диплом учителя, к слову он еще и отличник народного образования, счастливая мирная жизнь, и война, на которой получил четыре ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Вдовин, ветеран Великой Отечественной войны:

Снайпер меня ударил. Осколок и сейчас сидит. В голову. Я его видел за 200 метров, а он опередил меня.

Память о войне он всю жизнь хранит, как и память о чувствах к своей Зиночке. История их любви растянулась на долгие 76 лет. Николай Вдовин:

Жена у меня была прекраснейшая. Конечно же, красивая была. Она была всезнайка. Все могла делать. Они вдвоем шли одной дорогой, вдвоем крепко держались за руки, поддерживая друг друга во всем. Кстати, именно Зинаида Петровна помогала мужу создавать детище, которым Николай Вдовин сейчас живет.

Виктория Ходосок, СТВ:

Свой музей вместе с супругой он создавал более 40 лет назад. На 50 квадратных метрах – настоящая история. Фотографии, бюсты, книги памяти – Николай Вдовин собирал лично. В числе гостей в его музее – любознательные школьники, ветераны, товарищи с фронта и целые делегации министров.

Он бережно относится к каждому экспонату. И с огромным удовольствием проводит экскурсию. Ни на минуту не приседая. Даже не смотря на то, что уже подводят ноги и зрение. Но он не жалуется, просто живет и просто мечтает.