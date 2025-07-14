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Масштабный велопробег в честь 80-летия Великой Победы проведут в Беларуси

14 июля 2025 07:46
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В честь 80-летия Великой Победы масштабный велопробег проведут в Беларуси. Его первый этап начинается сегодня, 14 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Масштабный велопробег в честь 80-летия Великой Победы проведут в Беларуси-2

Старт мероприятию будет дан в Брестской крепости-герое. По маршруту участники посетят знаковые для белорусов места, памятники Великой Отечественной войны. Велопробег пройдет по территории Брестской, Витебской, Гродненской и Минской областей и завершится 19 июля в столице у храма-памятника Всех Святых. Участвовать могут все любители велосипедных видов спорта в возрасте от 18 лет. 

# Великая Отечественная война

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