Масштабный велопробег в честь 80-летия Великой Победы проведут в Беларуси

В честь 80-летия Великой Победы масштабный велопробег проведут в Беларуси. Его первый этап начинается сегодня, 14 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Старт мероприятию будет дан в Брестской крепости-герое. По маршруту участники посетят знаковые для белорусов места, памятники Великой Отечественной войны. Велопробег пройдет по территории Брестской, Витебской, Гродненской и Минской областей и завершится 19 июля в столице у храма-памятника Всех Святых. Участвовать могут все любители велосипедных видов спорта в возрасте от 18 лет.