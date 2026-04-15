Под Минском стартовал международный чемпионат кинологов МВД

Под Минском стартовал открытый чемпионат кинологов Департамента охраны МВД. На базе колледжа в Горанях собрались 12 команд – все областные подразделения охраны: Минск, внутренние войска, представители Росгвардии и Ростовской школы служебно-розыскного собаководства. Впервые – полноценная команда Министерства общественной безопасности Вьетнама, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Программа включает семь дисциплин: от общего курса дрессировки и розыскной деятельности до следовой работы в городе и лесу, выборки вещи, служебного биатлона и полосы препятствий. Накануне прошли первые испытания: лобовая атака и биатлон. Судьи оценивают технику хвата, выдержку и точность выполнения команд – регламент строгий, лишние сигналы запрещены.

Дмитрий Мачульский, старший судья по нормативу «Лобовая атака»: Единицы только из служебных животных, которые не укусили фигуранта. 95 % собак отработали практически на оценку «хорошо». Но есть, конечно, отличники, есть и неудовлетворительные показатели. Это говорит об уверенном росте подготовки специалистов-кинологов и их четвероногих помощников. Тенденция развития кинологической службы в целом присутствует.

Александр Шепелев, начальник Департамента охраны МВД Беларуси:

В подготовке служебных собак ежегодно появляются новые формы, методы обучения служебного собаководства. Ну и важно отметить, что с учетом Российской Федерации, та, которые участвуют сегодня в СВО, они обретают определенный опыт. И мы этот опыт черпаем для себя. Пускай это будет сегодня в нашем мирном небе, но лучше мы будем подготовлены, наши служебные собаки будут готовы к действиям в различных ситуациях.

По итогам стартового дня определились первые лидеры. В лобовой атаке золото у Романа Смирнова и Тайлера из Росгвардии – 146 баллов. В биатлоне лучшими стали Юрий Анкушев и Джой, также представляющие Росгвардию. Впереди – поиск человека и предметов, следовая работа в городских условиях и лесной местности. Финал – 17 апреля. Участникам предстоит пройти специализированную полосу препятствий, после чего состоится церемония награждения. Профессионализм, выдержка и взаимопонимание – именно они определят победителей международного чемпионата.