Масштабный фестиваль науки проходит в Минске

Беларусь входит в элитный пул стран с развитой наукой, где созданы все возможности для молодых ученых. Об этом заявила первый заместитель главы Администрации Президента Наталья Петкевич во время фестиваля науки, который проходит в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он демонстрирует уровень нашего научного потенциала. На выставке-конкурсе разработки представили молодые ученые НАН и студенты из различных вузов страны. Компьютерное моделирование лекарств, проекты по цифровизации агропромышленного комплекса и робототехника. Всего 145 инновационных проектов из различных областей. Все они практикоориентированные.

Наталья Фомичева, лаборант кафедры химии Витебского государственного университета имени П. М. Машерова:

Мы представляем проект, который связан с заменой молокосвертывающего фермента, сычужного на данный момент. Замена на фермент из вешенки обыкновенной, это гриб. Данный фермент является очень прибыльным в плане замены. Потому что по аналогии с сычужным ферментом будет выгоднее и не уступает по производству.

Анастасия Давыденко, младший научный сотрудник Института биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси:

Представляю новейшую разработку Института биофизики – чип для аллергодиагностики. Чип представляет собой подложку, на которую нанесены 200 различных аллергенов. Абсолютно разные: деревья, пыльца, домашние животные – все актуальны для Республики Беларусь. Достаточно всего лишь сыворотки крови у пациента, абсолютно небольшого количества, чтобы единовременно диагностировать аллергию у пациента абсолютно широкого профиля.

Попробовать себя в управлении беспилотными летательными аппаратами, проявить в интеллектуальных играх и послушать научные лекции – на фестивале организовано более 40 увлекательных мастер-классов. Экология, космос, этнография и медицина – представлено множество тематических площадок, на которых можно не только увидеть новейшие разработки, но и прикоснуться к ним, что-то применить.

Станислав Юрецкий, председатель Совета молодых ученых НАН Беларуси:

Есть множество локаций и для совсем наших юных посетителей, то есть школьников. То есть можно ознакомиться с макетами солнечной системы, черной дыры и так далее. Главная задача фестиваля науки в научно-популярной, максимально популярной форме всем слоям общества, от самого маленького возраста до самого почтенного, рассказать о тех научных разработках, которые мы делаем.