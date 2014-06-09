Новости Беларуси. Масштабные учения провели спасатели Минской области. Местом событий стал Вилейский район. Сотрудники МЧС учились оперативно и слаженно ликвидировать пожары в лесах и на торфяниках, локализовывать нештатные ситуации на производстве, оказывать помощь пострадавшим во время чрезвычайных ситуаций и ДТП.

Благодаря учениям сотрудники МЧС могут получить опыт, который потом используют на практике в случае настоящей опасности. Со всеми задачами масштабных учений бойцы справились успешно.

Такие масштабные учения проходят раз в семь лет на территории каждого района области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.