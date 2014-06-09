Прямой эфир

Масштабные учения провели спасатели Минской области

09 июня 2014 14:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Масштабные учения провели спасатели Минской области. Местом событий стал Вилейский район. Сотрудники МЧС учились оперативно и слаженно ликвидировать пожары в лесах и на торфяниках, локализовывать нештатные ситуации на производстве, оказывать помощь пострадавшим во время чрезвычайных ситуаций и ДТП.

Благодаря учениям сотрудники МЧС могут получить опыт, который потом используют на практике в случае настоящей опасности. Со всеми задачами масштабных учений бойцы справились успешно.

Такие масштабные учения проходят раз в семь лет на территории каждого района области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# общество # МЧС Беларуси # Анастасия Швайбович

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусский международный медиафорум открылся в Минске
09 июня 2014 10:28

Белорусский международный медиафорум открылся в Минске

Школа езды на велосипеде начала работать в парке Янки Купалы в Минске
09 июня 2014 10:19

Школа езды на велосипеде начала работать в парке Янки Купалы в Минске

Бывшие узники нацизма и ветераны встретились в Минске в преддверии начала строительства мемориального комплекса «Тростенец»
09 июня 2014 10:13

Бывшие узники нацизма и ветераны встретились в Минске в преддверии начала строительства мемориального комплекса «Тростенец»