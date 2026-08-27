Масштабные командно‑штабные учения МВД прошли в Минске

В Минске прошли масштабные командно‑штабные учения МВД – со сменой сценария прямо в ходе отработки. По тревоге подняли спецподразделения, территория войсковой части 3214 превратилась в условный густонаселенный город, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Силовиков встретили очаги уличных беспорядков – камни, зажигательная смесь, блокирование проезжей части у завода. Порядок восстановили сводные отряды силовых структур. Затем вводную сменили снова: сообщили о захвате спорткомплекса с заложниками – ОМОН и спецназ «Торнадо» перестроили тактику на ходу, кинологи нейтрализовали вооруженного преступника, заложники не пострадали. Финалом стал штурм автобуса и высотки силами СОБР – с применением спецсредств и беспилотников.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Мы проводим учения, чтобы учиться друг у друга. Уже тех проблем и тех вопросов, в том числе и во взаимодействующих органах, нет. Хочу отметить оперативность оперативно-ситуационного штаба Минской области. Отличие учений Минской области от остальных учений состоит в том, что практически на 80 % мы изменили условия проведения данных учений. Начиная от места проведения, буквально за сутки мы поставили такую задачу. Сделано это, конечно, умышленно: проверить оперативность наших подразделений, специальных подразделений, в первую очередь – отряда милиции особого назначения. Кроме этого, сегодня введены вводные, которые мы не вводили в других регионах. Это задействование дополнительных сил при ликвидации массовых беспорядков в Минской области.

В МВД анализируют опыт правоохранителей других стран, в том числе там, где произошли теракты. Отдельно обращено внимание на физическую подготовку – в ближайшее время пройдет проверка всего руководящего звена Министерства, включая генералов.