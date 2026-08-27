Белорусская железная дорога приступила к перевозке нового урожая сахарной свеклы

Белорусская железная дорога приступила к перевозке сахарной свеклы урожая 2026 года. Погрузка организована на 23 станциях, а максимальные объемы ожидаются в ноябре – до 370 вагонов в сутки. Основные направления – Городейский и Слуцкий комбинаты, а также Жабинковский сахарный завод, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В БЖД подчеркивают: массовая доставка корнеплодов идет с сентября по декабрь. График составлен с учетом технологии выращивания и хранения свеклы, а также возможностей переработчиков. Это ключевой элемент стабильной работы отрасли. Значение культуры выходит далеко за пределы поля. Собственное сырье полностью закрывает внутренний спрос – около 360 тысяч тонн сахара. Еще более 200 тысяч тонн планируют отправить на экспорт. Основные рынки – страны ЕАЭС и Азия. Прогнозы на сезон оптимистичные: аграрии рассчитывают собрать более 5 миллионов тонн корнеплодов. Переработчики готовы к приему нового урожая – некоторые предприятия запускают конвейеры раньше обычных сроков.