Готовность учреждений образования к началу учебного года рассмотрели в правительстве

Подготовку учреждений образования к новому учебному году держат на постоянном контроле в правительстве. На совещании под председательством вице‑премьера Натальи Петкевич проанализировали, как школы, колледжи и вузы готовы к 1 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министр образования и представители облисполкомов доложили: ремонтные работы в школах и колледжах в целом завершены, пищеблоки и спортивные объекты приведены в порядок, обновлен парк школьных автобусов. На особом контроле – противопожарная, дорожная и санитарно‑эпидемиологическая безопасность. Отдельное внимание вице‑премьер уделила торговле школьными товарами. Поставлена задача – сохранить в магазинах широкий ассортимент и размерный ряд качественной деловой одежды, спортивной формы, обуви и канцелярских принадлежностей для учащихся.