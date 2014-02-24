Масленица: план мероприятий в Минске и Минской области

Новости Беларуси. Рыцарскими боями и народными обрядами встретят Масленицу в Минской области. Первыми прощаться с зимой будут жители Борисова и Клецка. Далее к ним присоединятся остальные районы.

В программе праздника - театрализованные представления, выступления музыкальных коллективов, игры, конкурсы на лучший масленичный стол и костюм, мастер- классы и традиционное сжигание чучела зимы.

Музей старинных народных промыслов и технологий «Дудутки» пригласит 1 марта на рыцарские бои. А в пристоличье представят уникальную выставку приспособления для изготовления сыра и масла. Также гостей ждет мастер- класс по белорусским польке.

Прощаться с зимой в Минской области планируют вплоть до 8 марта, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В столице уже стартовала масленичная неделя. По всему городу готовятся десятки площадок, на которых в выходные развернутся гулянья, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В каждом районе Минска можно будет попробовать блюда национальные кухни, поучаствовать в конкурсах и посмотреть выступления народных коллективов. Эпицентром праздничных мероприятий станет площадка у Дворца спорта. Здесь, по традиции, сожгут чучело Масленицы.