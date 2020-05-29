Маски, респираторы, перчатки, очки. Болгария передала гуманитарный груз для белорусских медиков

Новости Беларуси. Тема пандемии и ее последствий в международной повестке пока одна из главных. Усилия всех стран сегодня направлены на преодоление кризиса, а также оказание помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, 29 мая посольство Болгарии в Беларуси передало гуманитарный груз для наших медиков.

В коробках – самое необходимое: халаты, маски, респираторы, перчатки и очки, то есть все те средства, которые сейчас наиболее востребованы у врачей. Все эти изделия обладают высокой степенью защиты и будут использоваться непосредственно в работе с пациентами. «Очень необходимая помощь». В родильные дома Минской области передали бесконтактные термометры

Георги Василев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Болгарии в Беларуси:

Это наша символическая, маленькая помощь. Это пойдет в центр эпидемиологии. По-моему, это вовремя, потому что наша страна вначале тоже испытывала трудности, быстро реорганизовала производство. Мы довольны, что сейчас поможем своим друзьям. Это не только для врачей. Это для эпидемиологов, которые работают на самом тяжелом месте. Они очень хорошие.

Эдуард Вальчук, главный врач Республиканского центра экстренной медицинской помощи:

Благодарность болгарскому народу за ту небольшую помощь, которую они оказывают нашим медикам. Эта помощь очень неоценима и очень нужна нашим врачам. То, что нам сейчас поступило, будет отдано на первый этап, как говорится, службы борьбы с COVID-инфекцией, для эпидемиологов, для их борьбы с очагами, чтобы эта инфекция остановилась, не распространялась и, соответственно, защитить наших врачей от инфекции.