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Машины скорой помощи в Минске оснастили электрокардиографами: оправданы ли вложения?

25 июля 2016 17:48
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Новости Беларуси. Скорая помощь стала современнее. Обновился как автопарк, так и внутренняя начинка карет. Теперь у врачей появилось гораздо больше возможностей оказать пациентам как первую помощь, так и провести необходимое обследование по пути в больницу.

Новые электрокардиографы вмонтировали в спецмашины сравнительно недавно. Но от таких вложений уже есть определенные дивиденды. В том числе, экономические. Корреспондент программы «Столичные подробности» на СТВ пообщалась с теми, кто и день, и ночь спасает жизни.

# общество # Скорая помощь

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