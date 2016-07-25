Машины скорой помощи в Минске оснастили электрокардиографами: оправданы ли вложения?

Новости Беларуси. Скорая помощь стала современнее. Обновился как автопарк, так и внутренняя начинка карет. Теперь у врачей появилось гораздо больше возможностей оказать пациентам как первую помощь, так и провести необходимое обследование по пути в больницу.

Новые электрокардиографы вмонтировали в спецмашины сравнительно недавно. Но от таких вложений уже есть определенные дивиденды. В том числе, экономические. Корреспондент программы «Столичные подробности» на СТВ пообщалась с теми, кто и день, и ночь спасает жизни.