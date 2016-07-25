Детский лагерь «Патриот» торжественно открыл четвертую смену

Новости Беларуси. Военно-патриотический лагерь «Патриот» торжественно открыл четвертую смену. Она проходит под эгидой профсоюзов Беларуси.

Полсотни воспитанников в возрасте от 13 до 17 лет 9 дней будут жить в палатках, постигать военное искусство, знакомиться с историко-культурным наследием нашей страны.

Цель такого отдыха – отвлечь молодежь от негативных влияний извне, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

К слову, лагерь «Патриот» находится на территории центра социальной реабилитации детей-инвалидов «Росток». Ребята все это время общаются, и это помогает им лучше понимать друг друга.