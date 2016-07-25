«Спокойно, Сноуден, всё уже изобретено в Беларуси»: корреспондент СТВ протестировал чехол, который спасет смартфон от утечки информации

Новости Беларуси. Смартфон Джеймса Бонда. Отечественное предприятие разработало чехол для мобильного, который способен спасти его обладателя от всех современных информационных угроз. Он обладает рядом уникальных свойств: помещенный в него телефон полностью защищен от считывания и передачи информации по каналам сотовой связи третьим лицам. Также исключена возможность обнаружения местонахождения устройства путем блокировки всех входящих на него сигналов. Чудо-чехол протестировал корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Добриян, СТВ:

На днях скандально известный бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден пообещал всем американским пользователям мобильных телефонов обезопасить их от тотальной слежки спецслужб. Для этого должен быть изобретен специальный экранирующий чехол. Белорусские химики говорят Сноудену: «Спокойно, Эдвард, всё уже изобретено и даже продается в Беларуси больше года!»

Был сигнал и вот его не стало. Телефон в таком чехле не принимает сигнал и не излучает его сам. Устройство не получится использовать для считывания речевой информации и, в принципе, невозможно определить его местоположение. Излучение экранирует уникальное углеродное волокно, из которого изготовлен чехол.

Александр Добриян, СТВ:

Углеродные материалы были созданы для космоса. Это производство до сих пор имеет определенный уровень секретности. Попасть за эти двери может далеко не каждый.

Если описать этот процесс простыми словами: в печи сжигают дерево и получают уголь.

Сергей Кириленко, начальник цеха предприятия:

В основе технологии – получение углеродного материала из исходного вискозного полотна. На выходе получаем 99% углерод в виде полотна. Из него можно делать, что угодно.

Люди придумали, как получить уголь в виде крепкого полотна. Главная же часть ноу-хау – это природа самого углерода.

Алексей Железовский, заместитель начальника управления предприятия:

Углерод способен создавать в замкнутом контуре пространство, которое не допускает электромагнитные волны к современным гаджетам, бытовым приборам, излучающим электромагнитное излучение.

В такое полотно можно завернуть даже танк, чтобы он стал невидим для радаров противника. В Беларуси же изучают спрос на более компактные объекты.

Углеродные технологии двойного назначения – уникальный товар. На планете всего 3 государства, которые способны произвести его в промышленном масштабе. Отсюда и цены. Килограмм такого полотна может стоить до 360 евро. Так что шапка невидимка для планшета влетит в копеечку!