«Машеров никогда не заказывал питание». Воспоминания пилота борта №1 в 70-ые и стюардессы

Виктора Мелешина после учёбы на лётчика отправили в Минск. Правда, обещанного ТУ-104 он так и не увидел. Сперва возглавлял экипаж Ил-14 и Ан-24. А после – небольшой реактивный ЯК-40. Именно эта модель долгие годы считалась правительственной. Опытному лётчику доверили сесть за штурвал борта №1.

Об истории белорусской авиации рассказали в одной из серий документального цикла «Тайны Беларуси» .

Виктор Мелешин, командир экипажа правительственного самолёта (70-ые гг.):

Члены политбюро и кандидаты в члены политбюро. Они должны были идти под грифом литер «А». Лётчик, выполняющий литер «А», должен быть пилотом первого класса.

О том, что будет выполняться, никому не афишируется. Во сколько полетишь, где, когда, над каким пунктом будешь – это всё просчитывалось, но не шло в эфир.

В разные годы воздушными привилегиями пользовались Алексей Косыгин, Пётр Климук, Фёдор Сурганов, Тихон Киселёв и Пётр Машеров. Как и полагается, обслуживание первых лиц было на особом контроле.