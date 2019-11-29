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«Машеров никогда не заказывал питание». Воспоминания пилота борта №1 в 70-ые и стюардессы

29 ноября 2019 17:20
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Об истории белорусской авиации рассказали в одной из серий документального цикла «Тайны Беларуси».

Виктора Мелешина после учёбы на лётчика отправили в Минск. Правда, обещанного ТУ-104 он так и не увидел. Сперва возглавлял экипаж Ил-14 и Ан-24. А после – небольшой реактивный ЯК-40. Именно эта модель долгие годы считалась правительственной. Опытному лётчику доверили сесть за штурвал борта №1.

«Машеров никогда не заказывал питание». Воспоминания пилота борта №1 в 70-ые и стюардессы-1

Виктор Мелешин, командир экипажа правительственного самолёта (70-ые гг.):
Члены политбюро и кандидаты в члены политбюро. Они должны были идти под грифом литер «А». Лётчик, выполняющий литер «А», должен быть пилотом первого класса.

О том, что будет выполняться, никому не афишируется. Во сколько полетишь, где, когда, над каким пунктом будешь – это всё просчитывалось, но не шло в эфир.

В разные годы воздушными привилегиями пользовались Алексей Косыгин, Пётр Климук, Фёдор Сурганов, Тихон Киселёв и Пётр Машеров. Как и полагается, обслуживание первых лиц было на особом контроле.

«Машеров никогда не заказывал питание». Воспоминания пилота борта №1 в 70-ые и стюардессы-4

Александра Сенькова, бортпроводник (1961-1981 гг.):
Машеров никогда не заказывал питание. Его охрана всегда чемодан возила – там бутерброды, всё. И потом в полёте он открывал и всё это мы раздавали. И всё. Другого питания у них не было.

«Машеров никогда не заказывал питание». Воспоминания пилота борта №1 в 70-ые и стюардессы-7

# Самолет # общество # Виктор Мелешин # Александра Сенькова

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