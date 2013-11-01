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Марки с персонажами мультфильмов появились в Беларуси

01 ноября 2013 12:55
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Новости Беларуси. Марки с персонажами мультфильмов появились в Беларуси. 1 ноября в Минске состоялась церемония их гашения. Анимационная тематика впервые представлена на государственных почтовых знаках нашей страны. Сделано это в честь 40-летия белорусской мультипликации.

Блок состоит из восьми марок, на которых изображены фрагменты мультфильмов, персонажи. За всю историю отечественной анимации «Беларусьфильм» выпустил более 170 мультфильмов. Они участвуют и побеждают в престижных международных фестивалях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Мультфильмы # Фотофакт

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