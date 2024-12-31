Марафон добра «Наши дети» отправился в 4-ю детскую клиническую больницу Минска

Начиная с 1995 года в Беларуси ежегодно проводится уникальный благотворительный марафон добра «Наши дети», инициированный Президентом. В канун Нового года и Рождества руководители органов госуправления, местные власти и бизнесмены, спортсмены, звезды эстрады посещают детские дома и интернаты, приемные семьи, больницы, чтобы подарить детям свое тепло и незабываемый праздник.

Людмила Кондрашова, председатель правления Белорусского детского фонда:

Самая основная задача – это то, чтобы каждый ребенок, который живет в нашей стране, был окутан любовью и заботой, в предновогодние дни сбылась их самая заветная мечта, к каждому ребенку пришел настоящий Дед Мороз. Марафон «Наши дети» уже приобрел немного другое лицо, мы не только заботимся о детях, которые оказались в сложной жизненной ситуации, мы и отмечаем деток, которые достигли высоких результатов в учебе. Мы поддерживаем и дарим подарки на Новый год талантливым детям, нашим отличникам.