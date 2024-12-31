«2024-й – это появление ярчайшей молодой звезды», – чем Солодухе запомнился уходящий год

Ольга Бурлакова, ведущая:

Чем еще, помимо хита, запомнился 2024 год?

Александр Солодуха, заслуженный артист Республики Беларусь:

Я, прежде чем ответить, Олечка, на твой вопрос, чем запомнился 2024 год, хочу сделать маленькую ремарку и сказать, что 2024 год в нашей стране – это появление на небосклоне ярчайшей молодой звезды. Да, Настя Кравченко. Мегапевица, которая рвет и разрывает все и вся. Я отслеживаю много в соцсетях. Мегапесни, манера держаться на сцене, движение, костюмы, энергетика. Это большой шикарный сольный концерт в «Прайм-холле», который состоялся совсем недавно, да, я имел честь принимать участие и пел две сольные песни, и дуэт мы работали с Настюшей. Это, конечно, явление на нашей эстраде в этом 2024 году.