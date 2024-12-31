«2024-й – это появление ярчайшей молодой звезды», – чем Солодухе запомнился уходящий год

Что объединяет заслуженного артиста Республики Беларусь и певицу? Целый хит!
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Александр Солодуха, заслуженный артист Республики Беларусь и Анастасия Кравченко, певица, блогер.
Что объединяет заслуженного артиста Республики Беларусь и певицу? Целый хит!
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Александр Солодуха, заслуженный артист Республики Беларусь и Анастасия Кравченко, певица, блогер.
Ольга Бурлакова, ведущая:
Чем еще, помимо хита, запомнился 2024 год?
Александр Солодуха, заслуженный артист Республики Беларусь:
Я, прежде чем ответить, Олечка, на твой вопрос, чем запомнился 2024 год, хочу сделать маленькую ремарку и сказать, что 2024 год в нашей стране – это появление на небосклоне ярчайшей молодой звезды. Да, Настя Кравченко. Мегапевица, которая рвет и разрывает все и вся. Я отслеживаю много в соцсетях. Мегапесни, манера держаться на сцене, движение, костюмы, энергетика. Это большой шикарный сольный концерт в «Прайм-холле», который состоялся совсем недавно, да, я имел честь принимать участие и пел две сольные песни, и дуэт мы работали с Настюшей. Это, конечно, явление на нашей эстраде в этом 2024 году.
Настя Кравченко, певица:
Вот Александр Антонович все сказал за меня как будто, потому что для меня действительно самые яркие события, помимо потоковых концертов, которые есть, слава богу, постоянно, это сольный концерт. Это выход альбома. Пару дней назад буквально вышел. И вот наш фит.
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