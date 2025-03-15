Марафон чистоты – в Жабинковском районе прошёл первый субботник

Сотни жителей Жабинковского района не остались в стороне и присоединились к доброй весенней инициативе, чтобы сделать свою малую Родину чище и краше. Работы велись сразу на нескольких площадках. Центральной локацией стал парк «Отечизна» усадьбы Бельских, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участники расчистили территорию от сухостоя, убрали опавшую листву, подготовили зону для молодых саженцев.

Андрей Кузьмич, председатель Жабинковского райисполкома:

2025 год объявлен Годом благоустройства. И, конечно же, в рамках этого года утвержден план в районе у нас, который включает все направления работы: благоустройство населенных пунктов, различных сооружений, зданий и памятников.

Далее трудовой десант отправился в мемориальный комплекс «Дремлево». Эта деревня повторила судьбу Хатыни. 11 сентября 1942 года в населенный пункт ворвалась группа карателей. Жителей согнали в сараи и подожгли. В огне погибло 196 человек. Деревню так и не восстановили. Трудовой десант возложил цветы к обелиску и благоустроил прилегающею территорию.