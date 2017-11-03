Маленький мостик – большая проблема: в городском поселке Россь жители борются за сохранение удобной переправы через реку

Новости Беларуси. На горячую линию СТВ обратились жители городского поселка Россь. Который год они пытаются решить важную для них проблему – добиться от местной власти благоустройства тропинки и небольшого моста через реку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кладка уже, как говорится, дышит на ладан, просела и практически лежит на воде, а дорожку то и дело затапливает. А ведь многие жители этот путь преодолевают по несколько раз за день. По этой грязи Зоя Полякова добирается на вокзал или на свою дачу практически всегда. Лужи здесь стоят после каждого дождя, весной во время половодья дорогу и вовсе затапливает на десятки метров вокруг.

Зоя Полякова, житель городского поселка Россь:

Я считаю, что тропинка очень нужна не только нам, дачникам, но вообще всем людям.

Людмила Василевская, житель городского поселка Россь:

Я по этой дороге хожу на работу. И утром, и вечером. Я по сменам работаю. И ночью, и днем.

Это мнение разделяют и другие местные жители. Так уж исторически сложилось, что река делит горпоселок Россь на две части. На том берегу – частный сектор, железнодорожный вокзал, несколько предприятий, на друго – военный городок с детским садом, магазином и школой, деревня Студенец. Тропинка и самодельный мостик – единственный удобный путь сообщения, но больше это напоминает полосу препятствий.

Петр Ганин, житель городского поселка Россь:

Нет возможности детям пройти. Моя жена переобувается в кирзаки. И жена каждый день, неся на руках ребенка одного и еще коляску, преодолевает этот путь, неся ребенка на руках в детский сад.

Оксана Галан, житель городского поселка Россь:

У меня у самой трое детей. У всех троих проблемы с сердцем. И нам часто приходится ездить в Гродно.

А еще по этой дороге к поездам добираются студенты. Например, минский поезд приходит среди ночи. Чтобы пройти этот участок, снимают обувь, а за окном далеко не лето. Да и сам мостик за 50 лет покосился. Степень его износа – 90%.

Галина Буро, СТВ:

Мостик стоит здесь с незапамятных времен. По всей видимости, делали его военнослужащие Росской авиабазы. Такие металоконструкции используются для мобильной развертки аэродрома на поле. Но 7 лет назад военная часть была расформирована, вот и судьба мостика может кануть в лету. Письма к местной власти писали не раз, ответ один: тропа ничья, мост на балансе ЖКХ. К тому же благоустройство экологи и пожарные могут не одобрить. Такие ответы на бумагах.