Успех белорусского легпрома. Почему наши предприятия успешно конкурируют на мировых рынках?
Наука все активнее работает на экономику, а инновационные решения становятся основой конкурентоспособности белорусских предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Один из ярких примеров – наша легкая промышленность, где современные технологии помогают успешно завоевывать как внутренний, так и зарубежные рынки. За высокими показателями также труд высококлассных специалистов и безупречное качество, ставшее визитной карточкой белорусских брендов.
К слову, 14 июня работники отрасли отметят свой профессиональный праздник. Сегодня в индустрии, объединяющей текстильное, швейное, обувное и кожевенное производства – всего более двух тысяч организаций, работают свыше 80 тысяч человек. Причем подавляющее большинство из них, около 80%, – женщины.
Как рождаются ткани нового поколения, почему наши предприятия успешно конкурируют на мировых рынках и кто каждый день создает ту самую продукцию с маркировкой «Сделано в Беларуси» – в репортаже наших корреспондентов.
Модное белорусское лето легкая промышленность начинает создавать задолго до тепла. Лен раскраивают по новым лекалам. Но не только он первая скрипка в мире моды. Сегодня «Беллегпром» – это порядка 2 тысяч предприятий: кожгалантерея, аксессуары, одежда. Едва отзвенел последний звонок, а фабрики уже отшивают коллекции к следующему школьному сезону. Этот круговорот красоты на витринах радует не только нас. За первый квартал темп роста экспорта концерна «Беллегпром» составил 150%. Отечественные товары ждут в 60 странах мира, а флагманы осваивают новые рынки – от Монголии до африканских регионов.
Надежда Лазаревич, председатель концерна «Беллегпром»:
Мы не только отшиваем, мы создаем ткани, мы создаем кожу, создаем технологический потенциал, фурнитуру. И это даст толчок, в том числе во внутренней экономике нашей страны и в потенциале нашей отрасли. Ведь чем больше мы насыщаем внутренний рынок и развиваем технологический потенциал наших предприятий, тем больше защиты и уверенности у этих предприятий в завтрашнем дне.
Успех белорусского легпрома – заслуга более 80 тысяч работников отрасли: от ткачей и швей до дизайнеров и инженеров-технологов. Именно они своим трудолюбием и упорством ткут то самое белорусское качество, которым мы гордимся.
Мастерству помогают инновации. И здесь мы не лыком шиты – заправляем катушки лиоцеллом. Ткань, которую еще недавно считали премиум-экзотикой и за дорого привозили из Турции и Европы, теперь выпускают в Могилеве. Из лиоцелла здесь шьют постельное белье. Сырье – не хлопок, а древесина эвкалипта.
Валерия Демиденко, экономист-менеджер отдела развития продукта управления маркетинга:
Благодаря использованию древесины эвкалипта волокна лиоцелла обладают природной антибактериальностью. В них не заводятся ни пылевые клещи, ни плесень, ни другие микроорганизмы.
От идеи до прилавка каждая новинка проходит в прямом смысле тернистый путь. Эта лаборатория – настоящая камера пыток для тканей. Здесь образцы мучают по полной программе.
Наталья Николаева, ведущий инженер текстильной лаборатории предприятия «Моготекс»:
Прежде чем ткань поступит к нашему потребителю, покупателю, мы проводим физико-механические испытания в зависимости от ассортимента ткани.
В зависимости от ассортимента – до 35 испытаний. Рвут, полсотни раз стирают, ставят жирные пятна, проверяют, как ткань дышит. Имитируя годы носки, тестируют на те самые катышки. Поэтому белорусское качество не боится ни жирного обеда, ни случайного пятна.
Продукция белорусского легпрома занимает верхние строчки покупательского спроса. Да, удерживать топовые позиции непросто. Современный рынок сбивает с ног ценой и заставляет сомневаться. Но все же своя рубаха ближе к телу. Особенно когда пошита с ниточкой белорусской души. И ее не оборвать ни импортом, ни скоростью зарубежных конвейеров. Потому что качество – оно не про цену, а про уверенность и гордость. Этикетка «Сделано в Беларуси» – значит сделано на совесть.
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