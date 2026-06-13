Успех белорусского легпрома. Почему наши предприятия успешно конкурируют на мировых рынках?

Наука все активнее работает на экономику, а инновационные решения становятся основой конкурентоспособности белорусских предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Один из ярких примеров – наша легкая промышленность, где современные технологии помогают успешно завоевывать как внутренний, так и зарубежные рынки. За высокими показателями также труд высококлассных специалистов и безупречное качество, ставшее визитной карточкой белорусских брендов.

К слову, 14 июня работники отрасли отметят свой профессиональный праздник. Сегодня в индустрии, объединяющей текстильное, швейное, обувное и кожевенное производства – всего более двух тысяч организаций, работают свыше 80 тысяч человек. Причем подавляющее большинство из них, около 80%, – женщины. Как рождаются ткани нового поколения, почему наши предприятия успешно конкурируют на мировых рынках и кто каждый день создает ту самую продукцию с маркировкой «Сделано в Беларуси» – в репортаже наших корреспондентов.

Модное белорусское лето легкая промышленность начинает создавать задолго до тепла. Лен раскраивают по новым лекалам. Но не только он первая скрипка в мире моды. Сегодня «Беллегпром» – это порядка 2 тысяч предприятий: кожгалантерея, аксессуары, одежда. Едва отзвенел последний звонок, а фабрики уже отшивают коллекции к следующему школьному сезону. Этот круговорот красоты на витринах радует не только нас. За первый квартал темп роста экспорта концерна «Беллегпром» составил 150%. Отечественные товары ждут в 60 странах мира, а флагманы осваивают новые рынки – от Монголии до африканских регионов.

Надежда Лазаревич, председатель концерна «Беллегпром»:

Мы не только отшиваем, мы создаем ткани, мы создаем кожу, создаем технологический потенциал, фурнитуру. И это даст толчок, в том числе во внутренней экономике нашей страны и в потенциале нашей отрасли. Ведь чем больше мы насыщаем внутренний рынок и развиваем технологический потенциал наших предприятий, тем больше защиты и уверенности у этих предприятий в завтрашнем дне. Успех белорусского легпрома – заслуга более 80 тысяч работников отрасли: от ткачей и швей до дизайнеров и инженеров-технологов. Именно они своим трудолюбием и упорством ткут то самое белорусское качество, которым мы гордимся.

Мастерству помогают инновации. И здесь мы не лыком шиты – заправляем катушки лиоцеллом. Ткань, которую еще недавно считали премиум-экзотикой и за дорого привозили из Турции и Европы, теперь выпускают в Могилеве. Из лиоцелла здесь шьют постельное белье. Сырье – не хлопок, а древесина эвкалипта.

Валерия Демиденко, экономист-менеджер отдела развития продукта управления маркетинга:

Благодаря использованию древесины эвкалипта волокна лиоцелла обладают природной антибактериальностью. В них не заводятся ни пылевые клещи, ни плесень, ни другие микроорганизмы.

От идеи до прилавка каждая новинка проходит в прямом смысле тернистый путь. Эта лаборатория – настоящая камера пыток для тканей. Здесь образцы мучают по полной программе.

Наталья Николаева, ведущий инженер текстильной лаборатории предприятия «Моготекс»:

Прежде чем ткань поступит к нашему потребителю, покупателю, мы проводим физико-механические испытания в зависимости от ассортимента ткани. В зависимости от ассортимента – до 35 испытаний. Рвут, полсотни раз стирают, ставят жирные пятна, проверяют, как ткань дышит. Имитируя годы носки, тестируют на те самые катышки. Поэтому белорусское качество не боится ни жирного обеда, ни случайного пятна.