Максимальный уровень пожароопасности объявлен в Беларуси. Узнали, как выявляют возгорания МЧС и лесхозы
Новости Беларуси. Посещение лесов запретили либо ограничили во всех районах Беларуси. Причина – максимальный риск возникновения пожаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Засушливая и жаркая погода вынуждает сотрудников лесного хозяйства круглосуточно дежурить на местах и следить за обстановкой. Как предотвратить беду и защитить зеленые богатства Беларуси?
Узнавала наш корреспондент Анна Корольчук.
Собрали команду, в 1 час 15 минут выехали, в 1 час 20 минут мы уже были на пожаре.
Здесь недалеко – районная больница. Вероятно, оттуда ночью в лесхоз и поступил звонок о пожаре. Огонь потушили за полчаса. Поэтому 80-летний лес особо не пострадал. К внештатным ситуациям ельские лесники готовы: в последние годы серьезно обновили технику. Во всех лесничествах установили цифровые радиостанции и видеонаблюдение. Искусственный интеллект находит задымления эффективнее, чем дежурный на наблюдательных вышках.
Евгений Матузко, директор Ельского лесхоза:
Камеры, которые установлены на пяти мобильных вышках Ельского района на высоте 72 метра, имеют круговой видеообзор и интеллектуальность поиска дымовых точек и пожаров.
Территория Ельского лесхоза охватывает 71 километр границы с Украиной – местная охрана должна быть бдительной вдвойне, при необходимости сдержать огонь, идущий с юга. В 2023 году здесь планируют расширить противопожарную полосу вдоль границы для безопасности. Кстати, 3 и 4 июня наши лесничества держали удар с восточного фланга: выезжали на место пожара в приграничье в Добрушском районе и предупредили о возгорании коллег из Брянска.
Анна Корольчук, корреспондент:
Больше месяца белорусские лесники сражаются с огнем. Всего по стране в массивах обнаружено 260 возгораний. Пока пострадало более 160 гектаров леса. В большинстве районов Беларуси объявлен пятый, максимальный уровень пожарной опасности.
Лесная охрана дежурит круглосуточно и держит связь со спасателями. В центре оперативного реагирования областного управления МЧС есть своя система наблюдения за пожарами. В отличие от лесной, она реагирует не на дым, а на тепло.
Андрей Гринкевич, главный оперативный дежурный Гомельского областного управления МЧС:
Летают спутники, запускаются, следят за температурой земли. И при превышении температурных параметров высвечивается – вот кружочек, красная точка – тепловая аномалия.
При появлении такого сигнала спасатели выезжают на место для проверки.
Егор Пасканный, официальный представитель Гомельского областного управления МЧС:
В режиме 24/7 подразделения МЧС, а также лесохозяйственные учреждения осуществляют мониторинг по пожароопасной ситуации в лесных массивах. Производятся комплексные мероприятия, которые позволяют на ранней стадии выявить пожар и минимизировать ущерб.
Сберечь зеленое богатство Беларуси возможно только общими усилиями. Нести ответственность должны как спецслужбы, так и люди. По статистике, практически во всех лесных пожарах виноват человек. Преломить эту негативную тенденцию можно лишь осознанным поведением каждого.