Максимальный уровень пожароопасности объявлен в Беларуси. Узнали, как выявляют возгорания МЧС и лесхозы

Новости Беларуси. Посещение лесов запретили либо ограничили во всех районах Беларуси. Причина – максимальный риск возникновения пожаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Засушливая и жаркая погода вынуждает сотрудников лесного хозяйства круглосуточно дежурить на местах и следить за обстановкой. Как предотвратить беду и защитить зеленые богатства Беларуси? Узнавала наш корреспондент Анна Корольчук.

Собрали команду, в 1 час 15 минут выехали, в 1 час 20 минут мы уже были на пожаре.

Здесь недалеко – районная больница. Вероятно, оттуда ночью в лесхоз и поступил звонок о пожаре. Огонь потушили за полчаса. Поэтому 80-летний лес особо не пострадал. К внештатным ситуациям ельские лесники готовы: в последние годы серьезно обновили технику. Во всех лесничествах установили цифровые радиостанции и видеонаблюдение. Искусственный интеллект находит задымления эффективнее, чем дежурный на наблюдательных вышках.

Евгений Матузко, директор Ельского лесхоза:

Камеры, которые установлены на пяти мобильных вышках Ельского района на высоте 72 метра, имеют круговой видеообзор и интеллектуальность поиска дымовых точек и пожаров.

Территория Ельского лесхоза охватывает 71 километр границы с Украиной – местная охрана должна быть бдительной вдвойне, при необходимости сдержать огонь, идущий с юга. В 2023 году здесь планируют расширить противопожарную полосу вдоль границы для безопасности. Кстати, 3 и 4 июня наши лесничества держали удар с восточного фланга: выезжали на место пожара в приграничье в Добрушском районе и предупредили о возгорании коллег из Брянска.

Анна Корольчук, корреспондент:

Больше месяца белорусские лесники сражаются с огнем. Всего по стране в массивах обнаружено 260 возгораний. Пока пострадало более 160 гектаров леса. В большинстве районов Беларуси объявлен пятый, максимальный уровень пожарной опасности. Лесная охрана дежурит круглосуточно и держит связь со спасателями. В центре оперативного реагирования областного управления МЧС есть своя система наблюдения за пожарами. В отличие от лесной, она реагирует не на дым, а на тепло.

Андрей Гринкевич, главный оперативный дежурный Гомельского областного управления МЧС:

Летают спутники, запускаются, следят за температурой земли. И при превышении температурных параметров высвечивается – вот кружочек, красная точка – тепловая аномалия. При появлении такого сигнала спасатели выезжают на место для проверки.

Егор Пасканный, официальный представитель Гомельского областного управления МЧС:

В режиме 24/7 подразделения МЧС, а также лесохозяйственные учреждения осуществляют мониторинг по пожароопасной ситуации в лесных массивах. Производятся комплексные мероприятия, которые позволяют на ранней стадии выявить пожар и минимизировать ущерб.