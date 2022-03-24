Максим Рыженков: где-то считают, что приехавший из центра чиновник прямо из кармана выложит решение вопроса

Новости Беларуси. Прием граждан прошел 24 марта и в Березинском райисполкоме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проблемы белорусов выслушал первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков.

На прием записались более десяти человек. Обращения касались разных тем. Много вопросов звучит по работе ЖКХ. Именно с такой проблемой и пришли жительница Березино Зухро Шарипова.

Зухро Шарипова, жительница Березино:

У нас плоская крыша, она течет. И течет не только у меня. Я здесь не только от имени себя, но и от всех своих соседей. Дом старый, 50 лет, требуется ремонт. И я сегодня пришла решить этот вопрос. Дом поставлен, в общем-то, будут разрабатываться проекты, будут в следующем году делать капитальный ремонт. Меня устроил этот ответ, если честно. Сейчас будут пока делать текущий ремонт, в общем, устранят течь в нашем доме.

За помощью к Максиму Рыженкову обратились не только местные жители. Возможностью решить свой вопрос воспользовались и белорусы из других городов. Андрей Шкраба приехал из Солигорска. Еще в 2009 году в документах на земельный участок была допущена техническая ошибка. Туда занесли чужую постройку. Решить вопрос на местном уровне не получилось.

Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации Президента:

Приемы выездные показывают, что немножко людям не хватает контакта, взаимодействия по линии власть и люди на местах. Иногда их не слышат, иногда, знаете, складывается стереотип, основанный на прошлых десятилетиях, годах, когда этого не было, когда власть не слышала людей, была глуха к их каким-то ожиданиям. Где-то считают, что приехавший из центра чиновник быстрей и лучше и прямо из кармана им выложит решение того или иного вопроса.