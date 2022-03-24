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Максим Рыженков: где-то считают, что приехавший из центра чиновник прямо из кармана выложит решение вопроса

24 марта 2022 19:09
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Новости Беларуси. Прием граждан прошел 24 марта и в Березинском райисполкоме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проблемы белорусов выслушал первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков.

Максим Рыженков: где-то считают, что приехавший из центра чиновник прямо из кармана выложит решение вопроса-1

На прием записались более десяти человек. Обращения касались разных тем. Много вопросов звучит по работе ЖКХ. Именно с такой проблемой и пришли жительница Березино Зухро Шарипова.

Максим Рыженков: где-то считают, что приехавший из центра чиновник прямо из кармана выложит решение вопроса-4

Зухро Шарипова, жительница Березино:
У нас плоская крыша, она течет. И течет не только у меня. Я здесь не только от имени себя, но и от всех своих соседей. Дом старый, 50 лет, требуется ремонт. И я сегодня пришла решить этот вопрос. Дом поставлен, в общем-то, будут разрабатываться проекты, будут в следующем году делать капитальный ремонт. Меня устроил этот ответ, если честно. Сейчас будут пока делать текущий ремонт, в общем, устранят течь в нашем доме.

Максим Рыженков: где-то считают, что приехавший из центра чиновник прямо из кармана выложит решение вопроса-7

За помощью к Максиму Рыженкову обратились не только местные жители. Возможностью решить свой вопрос воспользовались и белорусы из других городов. Андрей Шкраба приехал из Солигорска. Еще в 2009 году в документах на земельный участок была допущена техническая ошибка. Туда занесли чужую постройку. Решить вопрос на местном уровне не получилось.

Максим Рыженков: где-то считают, что приехавший из центра чиновник прямо из кармана выложит решение вопроса-10

Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации Президента:
Приемы выездные показывают, что немножко людям не хватает контакта, взаимодействия по линии власть и люди на местах. Иногда их не слышат, иногда, знаете, складывается стереотип, основанный на прошлых десятилетиях, годах, когда этого не было, когда власть не слышала людей, была глуха к их каким-то ожиданиям. Где-то считают, что приехавший из центра чиновник быстрей и лучше и прямо из кармана им выложит решение того или иного вопроса.

Максим Рыженков: где-то считают, что приехавший из центра чиновник прямо из кармана выложит решение вопроса-13

Все вопросы взяты на контроль. Некоторые из них требуют глубокого изучения. Ответ по каждому будет дан в ближайшее время.

# Прием граждан # общество # Максим Рыженков # Зухро Шарипова # Андрей Шкраба # Фотофакт

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