Майклом Джексоном торгуют по частям

17 октября обгоревшая прядь волос покойного короля поп-музыки уйдет с молотка.

За лот предполагается выручить по меньшей мере 1000 фунтов (($ 1600), информирует NME.

Выставленные на продажу волосы были собраны в 1984 году, во время печально известных съемок рекламы Pepsi. В процессе съемок волосы на голове певца вспыхнули и моментально сгорели – в прическу попала искра от фейерверка. Сам певец в тот момент ничего не заметил и продолжил танцевать. В результате происшествия он получил серьезные ожоги головы и лица.

Это не единственный подобный лот. 18 октября в Чикаго будет продана прядь волос Элвиса Пресли, которую организаторы рассчитывают продать как минимум в 12 раз дороже и выручить по меньшей мере 13 тыс. евро.