Более 10 тысяч многодетных семей Беларуси получат пособия для подготовки школьников к новому учебному сезону

Новости Беларуси. Пока в школах столицы наводят последний лоск, у родителей в разгаре подготовка детей к учебному году. Более 10 тысяч многодетных семей получат пособия для подготовки школьников к новому учебному сезону.

Единовременные выплаты полагаются родителям, которые воспитывают троих и более детей в возрасте до 18 лет.

Сумма помощи на каждого ребенка составит 30% от бюджета прожиточного минимума, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Диана Демидова, начальник управления социальной поддержки населения комитета по труду, занятости и социальной защите населения Мингорисполкома:

Также меры поддержки, и это проходит у нас каждый год, проведение такой акции, как «Портфель первоклассника». Это для малообеспеченных многодетных семей, неполных семей, где в семьях воспитываются дети-инвалиды либо один или оба родителя сами являются инвалидами. Такая акция проходит в пяти крупных торговых точках, где к 1 сентября ребенку собирается портфель и все школьные принадлежности. Торжественное мероприятие акции «Портфель первоклассника» пройдет 28 августа в кинотеатре «Пионер».