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«Выедем на предприятия, где долги по выплате зарплаты носят хронический характер»: Федерация профсоюзов держит на контроле вопросы занятости

24 марта 2018 15:14
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Новости Беларуси. Более полутора тысяч руководителей привлечены к административной ответственности за нарушения условий выплаты заработной платы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Выедем на предприятия, где долги по выплате зарплаты носят хронический характер»: Федерация профсоюзов держит на контроле вопросы занятости -1

Об этом сообщили в Федерации профсоюзов. Мониторинг представители организации провели вместе с Генпрокуратурой. Так, по информации специалистов, число нарушений по сравнению с 2017 годом снизилось почти в двое.

«Выедем на предприятия, где долги по выплате зарплаты носят хронический характер»: Федерация профсоюзов держит на контроле вопросы занятости -3

Елена Манкевич, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:
Мы договорились о том, что в апреле мы посмотрим Витебский, например, регион. Выедем совместными группами на те предприятия, где долги носят хронический характер по выплате заработной платы. После того, когда проанализируем экономическую составляющую, какие-то другие моменты, группа будет прорабатывать решения, с которыми будем идти дальше.

«Выедем на предприятия, где долги по выплате зарплаты носят хронический характер»: Федерация профсоюзов держит на контроле вопросы занятости -5

Вопросы занятости и долгов по зарплатам находятся на постоянном контроле профсоюзов. Так, здесь разработали и внесли на рассмотрение министров дополнения в проект закона по изменению Трудового кодекса. Документ обращает внимание на скрытую безработицу и несвоевременную выплату зарплат.

# общество # Занятость в Беларуси # Фотофакт # Елена Манкевич

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