«Выедем на предприятия, где долги по выплате зарплаты носят хронический характер»: Федерация профсоюзов держит на контроле вопросы занятости

Новости Беларуси. Более полутора тысяч руководителей привлечены к административной ответственности за нарушения условий выплаты заработной платы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Более полутора тысяч руководителей привлечены к административной ответственности за нарушения условий выплаты заработной платы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об этом сообщили в Федерации профсоюзов. Мониторинг представители организации провели вместе с Генпрокуратурой. Так, по информации специалистов, число нарушений по сравнению с 2017 годом снизилось почти в двое.
Елена Манкевич, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:
Мы договорились о том, что в апреле мы посмотрим Витебский, например, регион. Выедем совместными группами на те предприятия, где долги носят хронический характер по выплате заработной платы. После того, когда проанализируем экономическую составляющую, какие-то другие моменты, группа будет прорабатывать решения, с которыми будем идти дальше.
Вопросы занятости и долгов по зарплатам находятся на постоянном контроле профсоюзов. Так, здесь разработали и внесли на рассмотрение министров дополнения в проект закона по изменению Трудового кодекса. Документ обращает внимание на скрытую безработицу и несвоевременную выплату зарплат.