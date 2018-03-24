«Час Земли» в Минске: с 20.30 до 21.30 погаснут огни Национальной библиотеки, будет выключена подсветка зданий

Новости Беларуси. И о самой массовой акции в истории человечества. Беларусь 24 марта присоединится к «Часу Земли», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ежегодно в конце марта многие люди во всем мире на час выключают свет, чтобы обратить внимание на необходимость бережного отношения к планете. Масштабы этой акции поражают: она коснулась более миллиарда человек. Уже не первый год ее активным участником является и наша страна.