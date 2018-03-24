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День открытых дверей прошёл 24 марта в Военной академии Беларуси

24 марта 2018 15:29
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Новости Беларуси. И о тех, кто мечтает связать свою жизнь с армией. 14 марта в Военной академии отрыли двери для абитуриентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

День открытых дверей прошёл 24 марта в Военной академии Беларуси -1

Посмотреть, как устроен быт курсантов, где они живут и учатся, пришли вместе со своими родителями пока еще школьники. Их ждала экскурсия не только по учебным аудиториям. Автоматы, парашюты, экипировка солдат, а еще БТРы, пушки и танки. Прикоснуться к новым образцам вооружения и окончательно решить, тот ли путь выбран – смогли десятки парней. 

День открытых дверей прошёл 24 марта в Военной академии Беларуси -3

Илья Шинкарев, абитуриент:
В школе узнал про военно-патриотический клуб «Русичи», пришёл туда, стал заниматься, военное дело стало ещё больше нравится.

Галина Шинкарева, мама абитуриента:
Волнительно, даже слезы на глазах. Очень радостно, потому что выбрал такую профессию – защищать родину.

День открытых дверей прошёл 24 марта в Военной академии Беларуси -6

Виктор Лисовский, начальник Военной академии Беларуси:
Защитить свою страну, свой народ, это значит – защитить своих родных, близких, свою государственную власть, свои традиции и свою культуру. Одного желания, к сожалению, мало. Для того, чтобы все это исполнить, нужно обладать определенными знаниями, навыками и умениями военного дела.

День открытых дверей прошёл 24 марта в Военной академии Беларуси -8

Всего ВУЗ ведет набор на 7 факультетов. Главные условия для поступления – успешная сдача централизованного тестирования и отличная физическая подготовка.

День открытых дверей прошёл 24 марта в Военной академии Беларуси -10

День открытых дверей прошёл 24 марта в Военной академии Беларуси -12

День открытых дверей прошёл 24 марта в Военной академии Беларуси -14

# общество # Фотофакт # Виктор Лисовский # Военная академия Республики Беларусь # Илья Шинкарев # Галина Шинкарева

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