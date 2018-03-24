День открытых дверей прошёл 24 марта в Военной академии Беларуси

Новости Беларуси. И о тех, кто мечтает связать свою жизнь с армией. 14 марта в Военной академии отрыли двери для абитуриентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Посмотреть, как устроен быт курсантов, где они живут и учатся, пришли вместе со своими родителями пока еще школьники. Их ждала экскурсия не только по учебным аудиториям. Автоматы, парашюты, экипировка солдат, а еще БТРы, пушки и танки. Прикоснуться к новым образцам вооружения и окончательно решить, тот ли путь выбран – смогли десятки парней.

Илья Шинкарев, абитуриент:

В школе узнал про военно-патриотический клуб «Русичи», пришёл туда, стал заниматься, военное дело стало ещё больше нравится.

Галина Шинкарева, мама абитуриента:

Волнительно, даже слезы на глазах. Очень радостно, потому что выбрал такую профессию – защищать родину.

Виктор Лисовский, начальник Военной академии Беларуси:

Защитить свою страну, свой народ, это значит – защитить своих родных, близких, свою государственную власть, свои традиции и свою культуру. Одного желания, к сожалению, мало. Для того, чтобы все это исполнить, нужно обладать определенными знаниями, навыками и умениями военного дела.