Любой человек должен помогать своей природе. Как проходит акция «Неделя леса» в Витебской области?

Новости Беларуси. Более 2 миллионов 700 тысяч молодых деревьев высадят в Витебском регионе за время проведения республиканской акции «Неделя леса», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вместе с сотрудниками лесхозов участие в обновлении зеленого фонда принимают и жители области.

Так, в Сенненском районе к акции присоединились сотрудники МЧС, школьники, а также представители власти. Вместе они возобновили почти гектар угодий, который летом прошлого года пострадал от урагана. Теперь на расчищенном месте красуются двухлетние ели и ясени. Именно эти породы деревьев выбрали для посадки, учитывая состав почвы.

Анастасия Мартинович, ученица Богушевской средней школы:

Мне кажется, любой человек, не важно, где он живет, должен как-то помогать своей природе. Неважно, маленький или большой.

Сергей Мелешкин, начальник Витебского областного управления МЧС:

Система Министерства по чрезвычайным ситуациям останавливается на том, чтобы заниматься спасением, предупреждением гибели людей от внешних причин, но так же понимает необходимость восстановления нашего богатства, богатства Беларуси.

Юрий Заблоцкий, генеральный директор Витебского государственного производственного лесохозяйственного объединения:

За эту неделю мы планируем создать 500 гектаров лесных культур. Основные наши породы, как всегда мы создаем, – это сосна. Больше всего еловые культуры. Витебская область – единственная область в нашей Беларуси, где преимущественно создаются еловые культуры.