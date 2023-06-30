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Лукьянович о дивизионе С-400 «Триумф»: личный состав прошёл обучение в полном объёме в России

30 июня 2023 13:48
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Новости Беларуси. Очередной дивизион С-400 «Триумф» заступил на боевое дежурство в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукьянович о дивизионе С-400 «Триумф»: личный состав прошёл обучение в полном объёме в России-1

Это значительно повысит эффективность средств ПВО по защите воздушных рубежей. Ведь это самые совершенные зенитные ракетные комплексы. Когда ситуация, которая складывается вокруг Беларуси, напряженна до предела, как никогда важно быть во всеоружии.

Лукьянович о дивизионе С-400 «Триумф»: личный состав прошёл обучение в полном объёме в России-4

Андрей Лукьянович, командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Беларуси:
Личный состав прошел обучение в полном объеме в Российской Федерации, отработал на полигоне Капустин Яр Российской Федерации. И сейчас, освоив современную технику, готов к заступлению на боевое дежурство, чтобы выполнить основную задачу, главную задачу, которая стоит перед нашим видом Вооруженных Сил. Это несение боевого дежурства по противовоздушной обороне.

Лукьянович о дивизионе С-400 «Триумф»: личный состав прошёл обучение в полном объёме в России-7

Отрадно, что на боевое дежурство заступило подразделение, на вооружении которого находятся современные зенитные ракетные комплексы С-400, именно накануне главного государственного праздника.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Андрей Лукьянович # Фотофакт

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