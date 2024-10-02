Лукьянов: беглые – приспособленцы и иждивенцы, а мы верны Отечеству и нашему Президенту

Александр Лукьянов, первый секретарь ЦК БРСМ:

И приспособленцы, и иждивенцы в ярком виде. Ну, к сожалению, в семье не без уродов. Вы знаете, что у нас их меньшее количество. Полная преданность служению Отечеству, стране, главе государства отличает и силовой блок нашего государства, и людей, и граждан, и тех, кто даже, может быть, имел альтернативные позиции в 2020-м, после 2022 года. И после вот таких сообщений, которые смотрят на таких экстремистов, очевидно, понимают, где адекватное руководство, заботящееся о стране, об условиях и гарантиях, и где какие-то болтуны. Вот как вы описали, Григорий Юрьевич, можно вас бесконечно слушать, когда вы это делаете, конечно. Хочется сказать, что у нас последовательная работа. И, кстати, что касается подготовки в ополчении, у нас молодые люди, молодежные отряды, порядка, более 260 сформировано, которые в случае необходимости готовы будут тоже встать в один строй с нашими военнослужащими. Вот это и есть, в том числе, одна из параллельных задач для Комсомола, для БРСМ, Белорусского республиканского союза молодежи. Ну и, конечно, сегодня встречаясь и с некоторыми ветеранами, сегодня у нас порядка 6. 4 ветерана при Центральном комитете и комсомольском движении, с которыми мы общаемся и поздравляем, говорят о важности именно вот такой подготовки, в том числе для тех ребят, которые по разным причинам, либо они еще не попали в армию, либо пойдут, но были готовы быть интегрированы в систему нашей общей безопасности. Ни о каком предательстве речи не идет, а только о максимальном патриотизме, уважении к родной стране и готовности отдать самое дорогое за ее успешное будущее.

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