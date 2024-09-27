Гигин: важно не потерять патриотический нерв

Григорий Азарёнок, СТВ:

Их большие махины, большие каналы польские, литовские – они бесполезны, люди их прокляли, не знают, не читают, не любят. И они начали тактику «тысячи мелких порезов»: ты иди в историю, ты иди в кулинарию, ты что-то про спектакли рассказывай. Сформировали определенную экосреду и в 20-м году бросились на государство. Мы, к сожалению, этим не занимались. И сейчас, уже после 20-го года, идет большая работа – глубинное государство белорусское блогерское создавать.



Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель правления Белорусского общества «Знание»:

Партия, профсоюзы, армия, школа, СМИ, комсомол, кооперативы – то, что должно было объединять и скреплять.

Да, у нас была слабость до 20-го года, что мы не сформировали такую систему, у нас было большое количество спящих ресурсов. Мы не использовали то влияние, которое у нас было.