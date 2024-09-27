Лазуткин: наша доктрина носит исключительно оборонительный характер

Григорий Азаренок, СТВ:

Что касается Беларуси. Если мы увидим, что они готовят группировку, у нас записан превентивный ядерный удар. Сейчас будет новая оборонная доктрина.

Андрей Лазуткин, политолог:

Тот же «Быдгощ» [база НАТО – прим. ред.], например. Это база, где стоят американские десантники. Есть некие оперативные силы, они там постоянно находятся. Раньше это называлось «ротацией». А сейчас они будут это все уже накапливать, не скрываясь. И, конечно, проблема для нас – это переброска основных американских сил в Европу. Как это все будет, не совсем понятно. Когда еще была холодная война, были расчеты определенные. То есть всегда первый удар наносятся по портовым сооружениям, аэродромам и другим вещам, которые помогают перебрасывать войска. Что касается нас, то мы, белорусы, мирные люди. Какой превентивный удар? Мы не допускаем того, что допускает сегодня Прибалтика какая-нибудь или Зеленский, которые расскажут, что мы ударим превентивно по России или по Беларуси, потому что мы решим, что они на нас собрались напасть.

Григорий Азаренок:

Вот эстонцы: «если мы увидим, что Россия там собирается нападать на НАТО, то Эстония первой грудью встанет». Мне интересно, Кая Каллас там будет во главе трех с половиной солдат?

Андрей Лазуткин:

Доктрина наша сугубо оборонительная. И та же Прибалтика, например, раньше была концепция обороны НАТО, которая вообще не предполагала никакой обороны Прибалтики. То есть, если что, начинается какая-то там заварушка в Калининграде, то вот эта территория сдается России, и через три месяца они только начинали там формировать силы в Европе, которые потом должны были вести какие-то боевые действия. Ну, сейчас прибалты, они вроде как поменяли вот эту доктрину оборонительную. То есть им поставят какие-то минимальные американские части. Вот это все про это.

На что мы отвечаем с нашей, белорусской стороны тем, что вот у нас есть ядерное оружие. Сколько бы вы там ни поставили бригад Бундесвера, это все купируется дешевым достаточно, причем еще как бы не белорусским. Вот это все оно должно немного смещать вектор от военного нападения в сторону терроризма, экстремизма и незаконных вооруженных формирований. То есть вот, скорее всего, после того, как мы укрепляем наши вот эти ядерные силы, обозначаем эти вот новые линии, то они будут делать нападения гибридные, нападения с территории Украины, нападения якобы руками белорусских формирований, То есть это вот будет следующий шаг вот их трансформации, военной какой-то агрессии. То, что Зеленский предлагает в качестве плана победы, – это одна большая Курская операция.

Они приезжают в США и говорят: мы продаем вам войну под ключ в России. Классное было нападение, мы считаем, на Курскую область. Вот мы можем это повторить в Брянщине, в Беларуси, где-то еще. Дайте только денег. И вот это наша новая угроза, с которой тоже надо работать.

