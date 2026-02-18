«Поэтические строки будут читать мужчины». В Купаловском театре прозвучит «Ода белорусской женщине»

21 февраля мы отметим День родного языка. Каждый год Белорусский союз женщин встречает эту дату особенным творческим проектом. Уже сегодня, 18 февраля, на сцене Купаловского театра прозвучит «Ода белорусской женщине». Подробнее о программе поговорили с гостьей.

Наталья Карчевская, заместитель председателя Белорусского союза женщин, ректор БГУКИ:

Это действительно традиционный проект Белорусского союза женщин. Проводится он и в этом году тоже на сцене Национального академического драматического театра имени Янки Купалы. Особенностью этого проекта является в этом году, что, во-первых, представлены представители всех областей, и поэтические строки в честь женщины будут читать в основном исключительно мужчины. Причем представители разных профессий: от военных до учителей. Поэтому мы надеемся, что такое искреннее желание прочесть стихи очень известных белорусских авторов как-то тронет всех, кто будет присутствовать, не только белорусских женщин.