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«Поэтические строки будут читать мужчины». В Купаловском театре прозвучит «Ода белорусской женщине»

18 февраля 2026 08:09
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21 февраля мы отметим День родного языка. Каждый год Белорусский союз женщин встречает эту дату особенным творческим проектом. Уже сегодня, 18 февраля, на сцене Купаловского театра прозвучит «Ода белорусской женщине». Подробнее о программе поговорили с гостьей.

«Поэтические строки будут читать мужчины». В Купаловском театре прозвучит «Ода белорусской женщине»-2

Наталья Карчевская, заместитель председателя Белорусского союза женщин, ректор БГУКИ:
Это действительно традиционный проект Белорусского союза женщин. Проводится он и в этом году тоже на сцене Национального академического драматического театра имени Янки Купалы. Особенностью этого проекта является в этом году, что, во-первых, представлены представители всех областей, и поэтические строки в честь женщины будут читать в основном исключительно мужчины. Причем представители разных профессий: от военных до учителей. Поэтому мы надеемся, что такое искреннее желание прочесть стихи очень известных белорусских авторов как-то тронет всех, кто будет присутствовать, не только белорусских женщин. 

Подробности в видео

# Искусство # Год белорусской женщины # Женщины Беларуси # Наталья Карчевская # Александр Стасевич # Александра Каштанова # Александр Меженный

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