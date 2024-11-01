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Лукашенко: выпускники журфака формируют современный облик Родины

01 ноября 2024 08:54
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Еще одно поздравление Президента адресовано коллективу факультета журналистики Белорусского государственного университета с 80-летием основания подразделения вуза. Это поистине ведущий образовательный центр страны в сфере массовой информации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: выпускники журфака формируют современный облик Родины-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Созданная трудом опытных педагогов, его учебная база на протяжении многих лет является основой подготовки квалифицированных специалистов и настоящих профессионалов для отечественной медиаиндустрии. Ежедневно освещая жизнь нашего государства, выпускники факультета в лицах, событиях и фактах формируют современный облик Родины и защищают ее информационный суверенитет. 

Убежден, что проверенные временем традиции журфака найдут достойное продолжение в достижениях его преподавателей, студентов и выпускников, а высокие стандарты качества образования будут и впредь способствовать развитию медийной отрасли и служить интересам родной Беларуси.

# Журналистика # Александр Лукашенко

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