Лукашенко: выпускники журфака формируют современный облик Родины

Еще одно поздравление Президента адресовано коллективу факультета журналистики Белорусского государственного университета с 80-летием основания подразделения вуза. Это поистине ведущий образовательный центр страны в сфере массовой информации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Созданная трудом опытных педагогов, его учебная база на протяжении многих лет является основой подготовки квалифицированных специалистов и настоящих профессионалов для отечественной медиаиндустрии. Ежедневно освещая жизнь нашего государства, выпускники факультета в лицах, событиях и фактах формируют современный облик Родины и защищают ее информационный суверенитет.

Убежден, что проверенные временем традиции журфака найдут достойное продолжение в достижениях его преподавателей, студентов и выпускников, а высокие стандарты качества образования будут и впредь способствовать развитию медийной отрасли и служить интересам родной Беларуси.