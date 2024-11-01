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Лукашенко поздравил ФПБ со 120-летием профсоюзного движения

01 ноября 2024 08:19
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Профсоюзному движению нашей страны – 120 лет. Со знаковой датой Федерацию профсоюзов Беларуси поздравил Президент. Александр Лукашенко отметил, что эстафету по решению насущных вопросов трудящихся приняла на современном этапе ФПБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко поздравил ФПБ со 120-летием профсоюзного движения -2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Основываясь на балансе традиций и новаций, по-настоящему народное объединение успешно содействует развитию социального партнерства между государством, работниками и нанимателями. Залогом признанного авторитета ФПБ стали активное участие в нормотворческой деятельности, эффективный контроль за соблюдением трудового законодательства, отстаивание интересов Беларуси на площадках Международной организации труда.

# Профсоюзы в Беларуси # Александр Лукашенко

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