Лукашенко встретится с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии Юкиа Амано

Новости Беларуси. В пресс-службе президента Беларуси сообщили, что Александр Лукашенко 3 апреля встретится с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии Юкиа Амано.

Сегодня продолжается двухдневный визит японского гостя в нашу страну. Беларусь может рассчитывать на МАГАТЭ на всех этапах создания атомной станции. Об этом заявил генеральный директор агентства накануне.

В эти минуты проходят переговоры Юкиа Амано в Министерстве иностранных дел.

Накануне японский гость посетил Институт переподготовки и повышения квалификации МЧС и детский реабилитационно-оздоровительный центр «Ждановичи», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.