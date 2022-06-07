В Могилёве установят миниатюру Троицкой церкви, остатки которой считали безвозвратно утраченными

Новости Беларуси. В Год исторической памяти в Могилеве установят миниатюру Троицкой церкви, остатки которой историки долгое время считали безвозвратно утраченными под асфальтом. Однако при реконструкции моста через реку Днепр обнаружили часть фундамента постройки XVIII века, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сохранить святыню решили, создав специальный макет уникальной церкви по эскизу молодых архитекторов. С этой целью объявили конкурс на лучшую копию исторического объекта среди пяти учебных заведений города. Задача получилась не из легких. Ведь до наших дней дошло совсем немного изображений, на которых запечатлена церковь.

Максим Аниськов, учащийся могилевского архитектурно-строительного колледжа:

Хотелось бы приблизить к оригиналу, без всяких выдумок. Потому что, может быть, ее когда-нибудь будут строить, может быть, и по нашему аналогу. Хотелось бы победить, конечно, мы старались, очень много времени на это потратили, около месяца.

Сергей Чичев, первый секретарь Могилевского городского комитета БРСМ:

Сейчас у нас этап – уже есть пять конкурсных работ, и мы будем оценивать. Привлечем историков, архитекторов, пригласим кого-то из Белорусской православной церкви, чтобы оценили макеты, их достоверность, эстетическую составляющую. И победителей объявим.