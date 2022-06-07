Прямой эфир

В Могилёве установят миниатюру Троицкой церкви, остатки которой считали безвозвратно утраченными

07 июня 2022 07:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Год исторической памяти в Могилеве установят миниатюру Троицкой церкви, остатки которой историки долгое время считали безвозвратно утраченными под асфальтом. Однако при реконструкции моста через реку Днепр обнаружили часть фундамента постройки XVIII века, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Могилёве установят миниатюру Троицкой церкви, остатки которой считали безвозвратно утраченными-1

Сохранить святыню решили, создав специальный макет уникальной церкви по эскизу молодых архитекторов. С этой целью объявили конкурс на лучшую копию исторического объекта среди пяти учебных заведений города. Задача получилась не из легких. Ведь до наших дней дошло совсем немного изображений, на которых запечатлена церковь.

В Могилёве установят миниатюру Троицкой церкви, остатки которой считали безвозвратно утраченными-4

Максим Аниськов, учащийся могилевского архитектурно-строительного колледжа:
Хотелось бы приблизить к оригиналу, без всяких выдумок. Потому что, может быть, ее когда-нибудь будут строить, может быть, и по нашему аналогу. Хотелось бы победить, конечно, мы старались, очень много времени на это потратили, около месяца.

В Могилёве установят миниатюру Троицкой церкви, остатки которой считали безвозвратно утраченными-7

Сергей Чичев, первый секретарь Могилевского городского комитета БРСМ:
Сейчас у нас этап уже есть пять конкурсных работ, и мы будем оценивать. Привлечем историков, архитекторов, пригласим кого-то из Белорусской православной церкви, чтобы оценили макеты, их достоверность, эстетическую составляющую. И победителей объявим.

В Могилёве установят миниатюру Троицкой церкви, остатки которой считали безвозвратно утраченными-10

Элементы храма и миниатюру Троицкой церкви превратят в музей под открытым небом и включат в маршрут для туристов.

# Архитектура # общество # Максим Аниськов # Сергей Чичев # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Выставка «Белагро» начинает работу в «Великом камне». Какие новинки точно не оставят равнодушными?
07 июня 2022 06:34

Выставка «Белагро» начинает работу в «Великом камне». Какие новинки точно не оставят равнодушными?

«Производим продукты от поля до вилки». Директор белорусского агрокомбината об особенностях предприятия
06 июня 2022 20:16

«Производим продукты от поля до вилки». Директор белорусского агрокомбината об особенностях предприятия

«Руки были связаны за спиной». Как немцы убивали невинных белорусов? Очередная страшная находка под Гомелем
06 июня 2022 20:05

«Руки были связаны за спиной». Как немцы убивали невинных белорусов? Очередная страшная находка под Гомелем