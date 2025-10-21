Директор Лошницкой гимназии о медали «За трудовые заслуги»: Не награда руководителя, а всего коллектива
Люди, преданные своему делу. Чей труд вносит реальный вклад в укрепление нашей страны. Работники различных сфер в 2025 году были удостоены высокой награды за трудовые заслуги. Аграрии и медики, строители и учителя. В списке награжденных есть также представители Минской области. Истории тех, кто своим личным примером и трудом доказывает, что сила Беларуси в людях, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.
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Еще в детстве Юлия Саматыго представляла себя учителем. Проверяла тетрадки, играла в школу, где она становилась педагогом, а ее игрушки внимательными учениками. С годами мечта не угасла, более того, превратилась в реальность. Насыщенный жизненный путь привел Юлию Владимировну в Лошницкую гимназию. Опытный педагог работала в этом учреждении в разных должностях и уже восемь лет, как возглавляет гимназию.
Юлия Саматыго, директор Лошницкой гимназии Борисовского района:
Я считаю, что фраза «кадры решают все», наверное, коронная для каждого учреждения образования. Действительно в нашем учреждении образования кадры решают все. Здесь очень профессиональный коллектив. Сегодня работает 41 педагог. Я всегда с гордостью говорю о том, что 13 из них – это выпускники своей же гимназии. Если учитывать, что гимназия образована в 1999 году, то, я считаю, для этого учреждения образования это достаточно большая цифра. Почему к нам возвращаются ученики? Когда я была на Республиканском педагогическом совете, Президент сказал очень хорошую фразу, что нужно быть примером для своих учеников. Учреждение образования должно быть храмом. Наверное, у нас так получается. Побеседовав с нашими педагогами, вы убедитесь в том, что они все патриоты своего учреждения образования. Наверное, своим примером мы притягиваем назад своих выпускников, которые показывают замечательные результаты.
Юлия Саматыго была удостоена награды. Ее, признается опытный педагог, воспринимает как новую ответственность за детей, коллектив, гимназию. Это родное учреждение в очередной раз получило такое признание. Значит, все сделанное правильно.
Юлия Саматыго:
Понятно, что эта награда – это не награда руководителя. Это награда всего коллектива Лошницкой гимназии. Это награда коллектива Борисовского района. Это награда Минского областного исполнительного комитета. Потому что за каждым поступком и за каждым моим делом всегда стоят люди. Я всегда и всем говорю о том, что, как здорово, что в нашей стране все могут быть рядом. Когда ты понимаешь что тебя поддерживают, принимают твои идеи, проекты, позволяют их реализовать на таком уровне, то, наверное, эта награда – это подтверждение того, что ты на правильном пути, что ты можешь сделать для страны что-то лучшее и большое. Значит, это не остановка, это движение вперед.
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