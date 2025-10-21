Директор Лошницкой гимназии о медали «За трудовые заслуги»: Не награда руководителя, а всего коллектива

Люди, преданные своему делу. Чей труд вносит реальный вклад в укрепление нашей страны. Работники различных сфер в 2025 году были удостоены высокой награды за трудовые заслуги. Аграрии и медики, строители и учителя. В списке награжденных есть также представители Минской области. Истории тех, кто своим личным примером и трудом доказывает, что сила Беларуси в людях, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Каравай два метра в высоту – кондитер рассказал за что удостоен медали «За трудовые заслуги» Еще в детстве Юлия Саматыго представляла себя учителем. Проверяла тетрадки, играла в школу, где она становилась педагогом, а ее игрушки внимательными учениками. С годами мечта не угасла, более того, превратилась в реальность. Насыщенный жизненный путь привел Юлию Владимировну в Лошницкую гимназию. Опытный педагог работала в этом учреждении в разных должностях и уже восемь лет, как возглавляет гимназию.

Юлия Саматыго, директор Лошницкой гимназии Борисовского района:

Я считаю, что фраза «кадры решают все», наверное, коронная для каждого учреждения образования. Действительно в нашем учреждении образования кадры решают все. Здесь очень профессиональный коллектив. Сегодня работает 41 педагог. Я всегда с гордостью говорю о том, что 13 из них – это выпускники своей же гимназии. Если учитывать, что гимназия образована в 1999 году, то, я считаю, для этого учреждения образования это достаточно большая цифра. Почему к нам возвращаются ученики? Когда я была на Республиканском педагогическом совете, Президент сказал очень хорошую фразу, что нужно быть примером для своих учеников. Учреждение образования должно быть храмом. Наверное, у нас так получается. Побеседовав с нашими педагогами, вы убедитесь в том, что они все патриоты своего учреждения образования. Наверное, своим примером мы притягиваем назад своих выпускников, которые показывают замечательные результаты.