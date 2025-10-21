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Директор Лошницкой гимназии о медали «За трудовые заслуги»: Не награда руководителя, а всего коллектива

21 октября 2025 15:41
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Люди, преданные своему делу. Чей труд вносит реальный вклад в укрепление нашей страны. Работники различных сфер в 2025 году были удостоены высокой награды за трудовые заслуги. Аграрии и медики, строители и учителя. В списке награжденных есть также представители Минской области. Истории тех, кто своим личным примером и трудом доказывает, что сила Беларуси в людях, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

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Еще в детстве Юлия Саматыго представляла себя учителем. Проверяла тетрадки, играла в школу, где она становилась педагогом, а ее игрушки внимательными учениками. С годами мечта не угасла, более того, превратилась в реальность. Насыщенный жизненный путь привел Юлию Владимировну в Лошницкую гимназию. Опытный педагог работала в этом учреждении в разных должностях и уже восемь лет, как возглавляет гимназию.

 

Директор Лошницкой гимназии о медали «За трудовые заслуги»: Не награда руководителя, а всего коллектива-2

Юлия Саматыго, директор Лошницкой гимназии Борисовского района:
Я считаю, что фраза «кадры решают все», наверное, коронная для каждого учреждения образования. Действительно в нашем учреждении образования кадры решают все. Здесь очень профессиональный коллектив. Сегодня работает 41 педагог. Я всегда с гордостью говорю о том, что 13 из них – это выпускники своей же гимназии. Если учитывать, что гимназия образована в 1999 году, то, я считаю, для этого учреждения образования это достаточно большая цифра. Почему к нам возвращаются ученики? Когда я была на Республиканском педагогическом совете, Президент сказал очень хорошую фразу, что нужно быть примером для своих учеников. Учреждение образования должно быть храмом. Наверное, у нас так получается. Побеседовав с нашими педагогами, вы убедитесь в том, что они все патриоты своего учреждения образования. Наверное, своим примером мы притягиваем назад своих выпускников, которые показывают замечательные результаты.

Директор Лошницкой гимназии о медали «За трудовые заслуги»: Не награда руководителя, а всего коллектива-4

Юлия Саматыго была удостоена награды. Ее, признается опытный педагог, воспринимает как новую ответственность за детей, коллектив, гимназию. Это родное учреждение в очередной раз получило такое признание. Значит, все сделанное правильно.

Юлия Саматыго:
Понятно, что эта награда – это не награда руководителя. Это награда всего коллектива Лошницкой гимназии. Это награда коллектива Борисовского района. Это награда Минского областного исполнительного комитета. Потому что за каждым поступком и за каждым моим делом всегда стоят люди. Я всегда и всем говорю о том, что, как здорово, что в нашей стране все могут быть рядом. Когда ты понимаешь что тебя поддерживают, принимают твои идеи, проекты, позволяют их реализовать на таком уровне, то, наверное, эта награда – это подтверждение того, что ты на правильном пути, что ты можешь сделать для страны что-то лучшее и большое. Значит, это не остановка, это движение вперед.

Подробности в видео.

# Влада Родовская # Юлия Саматыго # Школы Беларуси # Учитель

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