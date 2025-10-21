Масштабное озеленение пройдёт на территории Кургана Славы во время республиканского субботника

Масштабное озеленение пройдет на территории Кургана Славы во время республиканского субботника. В знаковом месте появится новая локация, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

К марафону чистоты смогут подключиться все желающие. Также 25 октября трудовые коллективы будут работать на закрепленных территориях, в парковых зонах, на мемориальных объектах. В Несвижском районе к благоустройству уже приступили. Здесь уже прошел районный субботник. Заработанные денежные средства направят на модернизацию соцобъектов.

Юрий Гринкевич, начальник Несвижской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды:

На 36 локациях, которые мы проводили на территории Несвижского района, высажено 792 дерева и 198 кустарника. Очень активно участвовали учреждения образования, культуры. Отдел райисполкома принимал активное участие в посадке, а также организации и граждане, которые у нас живут на территории Несвижского района.

В 2025 году в деревне Качановичи Несвижского района привели в порядок родник истока реки Уша. Здесь обустроили купель, высадили около 30 деревьев. В будущем появятся малые архитектурные формы.