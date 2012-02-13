Лукашенко: Венская конвенция не всегда объективно относится к Республике Беларусь

Роль Конституционного Суда в Беларуси следует повышать. Об этом заявил Президент, принимая с докладом председателя ведомства Петра Миклашевича. Как подчеркнул Александр Лукашенко, в Конституционном Суде работают опытные специалисты. И кроме проверки законности принимаемых в стране документов, судьи могли бы решать актуальные государственные вопросы, в том числе в международной сфере.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Повышая роль Конституционного Суда, чтобы Вы как-то активнее воздействовали на соответствующие субъекты нашей общественной жизни в плане конституционности их действий, в плане наведения порядка в сфере правовых отношений.

Наш Конституционный Суд имеет уже некую историю международных отношений. Мы, кстати, являемся участниками Венской конвенции.

Мне хотелось бы, чтобы Вы более активно работали, и в этой организации в том числе, в плане защиты наших интересов консолидации усилий государств, которые к нам относятся с симпатией. Вы тоже понимаете, о чем идет речь, потому что эта организация не всегда объективно относится к Республике Беларусь.

Что касается практики применения нормативных актов, то в республике выработан механизм косвенного доступа граждан к конституционному правосудию. Через Правительство, Палату представителей, Совет Республики, Верховный, Высший хозяйственный суд и Президента. В прошлом году таким образом поступило около 60 предложений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Петр Миклашевич, председатель Конституционного Суда Республики Беларусь:

Возможно, в ближайшее время нам необходимо вернуться к созданию института, уполномоченного по правам человека. Граждане бы обращались к уполномоченному по правам человека и по наиболее важным вопросам, действительно затрагивающим конституционные права и свободы граждан, уполномоченный по правам человека обращался бы в Конституционный Суд.

Главой государства поставлена задача и дальше повышать качество работы Конституционного Суда, повышать роль и значимость конституционного правосудия в нашей стране.