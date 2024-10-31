Честный и беспристрастный разговор – Президент принимает участие в конференции по Евразийской безопасности

Сегодня безопасность не может поддерживаться лишь на одном континенте. Беларусь выступает за создание общего пространства доверия и сотрудничества между Западом (оставшимся в меньшинстве) и глобальным большинством. Об этом заявил глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент принимает участие в международной конференции по Евразийской безопасности. Она проходит в Минске уже во второй раз и собрала участников из четырех десятков стран, это порядка 600 человек. Ряд государств представлен на высоком уровне.

Как отметил Александр Лукашенко, сегодня недостаточно площадок, где велись бы открытые и конструктивные дискуссии на тему международной безопасности. Что в очередной раз подчеркивает глобальный кризис. Потому честный и беспристрастный разговор необходим. Именно на него ориентировал участников конференции в Минске белорусский лидер.

Она проходит во второй раз и уже превзошла ожидания тех, кто был настроен скептически. В рамках форума планируется продолжить работу над хартией многообразия и многополярности в XXI веке.