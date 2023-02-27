Лукашенко: требую жесточайшей дисциплины в воинских подразделениях МВД и КГБ

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В свете событий внутреннего характера (и прежде всего внешнего) хотел бы услышать из ваших уст характеристику внутриполитической и военной составляющей вокруг нашей Беларуси. Еще раз хочу подчеркнуть и ориентировать и потребовать от вас жесточайшей дисциплины в воинских подразделениях МВД и КГБ. Жесточайшей дисциплины! Каждый должен заниматься своим делом. У нас немалая численность людей в погонах. Все вооружены. Это люди, заточенные на защиту своего Отечества. Этим нам надо пользоваться. Дисциплина и выполнение своих обязанностей. Особенно на границе. Я, когда говорю о границе, это не значит, что это подразделение Лаппо [председатель Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо – прим. ред.] и все. Это милиция, это КГБ, это военные – мы все должны видеть на рубежах нашей страны любую мельчайшую агрессивность в отношении нашего государства, чтобы принять соответствующие меры реагирования. Они используют любые случаи, чтобы всколыхнуть ситуацию в Беларуси. И они будут это делать. Я прошу вас и требую от вас выполнить эти установки. Все остальное – за мной.

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