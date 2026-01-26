Лукашенко: сотрудничество с Индией последовательно развивается и наполняется новым содержанием

Сотрудничество с Индией последовательно развивается и наполняется новым содержанием – подчеркнул Президент Беларуси, поздравляя руководство и народ этой страны с Днем Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Этот праздник олицетворяет вековую мудрость индийской цивилизации, которая служит прочным фундаментом крупнейшей демократии мира. Достижения страны в сферах экономического развития, инноваций и социальной сфере вызывают уважение и являются примером для многих государств. Будучи страной, председательствующей в БРИКС, Индия вносит вклад в укрепление многополярного и справедливого мира», – говорится в поздравлении.

Как подчеркнул Президент, Беларусь гордится давними дружественными отношениями с Индией. Сотрудничество, основанное на доверии и взаимной поддержке, продолжает последовательно развиваться и наполняться новым практическим содержанием. Александр Лукашенко выразил уверенность, что совместными усилиями страны в полной мере реализуют значительный потенциал кооперации в промышленности, цифровизации, сельском хозяйстве и безопасности.