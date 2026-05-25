Минтранс Беларуси ввел сезонные ограничения нагрузок на республиканских дорогах

Белорусским дальнобойщикам теперь придется внимательнее следить за прогнозом погоды. С 25 мая и до конца августа на республиканских трассах вводятся традиционные температурные ограничения для большегрузов. Правило простое: если на термометре выше +25 °C, то с 11 утра до 8 вечера фурам выезжать на асфальт нельзя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Максимальный лимит в это время – не более 6 тонн на одиночную ось. Минтранс вводит эти меры каждый год, чтобы тяжелые машины не продавливали размягченный от жары асфальт. Запрет не касается пассажирских автобусов, дорожной техники, сельскохозяйственных тракторов. Кроме того, зеленый свет горит для фур со скоропортящимися продуктами, молоком, почтой и гуманитарной помощью. Всем остальным тяжеловесам в знойные дни придется либо переждать пик жары на стоянках, либо переходить на «ночной образ жизни».