Лукашенко прибыл с официальным визитом в Оман

Этот визит на высшем уровне – второй в истории взаимоотношений двух государств. Первый состоялся в 2007 году. Тогда Александр Лукашенко говорил о необходимости создания нормативно-правовой базы для развития экономического взаимодействий и за последние 17 лет в этой связи сделано немало. Да, наш товарооборот невысок, но постоянно растет. И в 2024 году вообще может стать рекордным. Способствует этому налаженный контакт деловых кругов, особенно в сфере пищевой промышленности. Оман заинтересован в наших технологиях и компетенциях в IT, здравоохранении. Нам интересно налаживать кооперационные связи, выходить на рынки третьих стран региона. Что касается предстоящей политической повестки, то она более чем насыщенная. В графике главы государства переговоры с султаном Омана – Хайсамом Бен Тареком Аль Саидом. Лидеры стран обсудят состояние и перспективы развития отношений, направления, по которым можно придать дополнительный импульс двустороннему сотрудничеству, обменяются мнениями о текущей международной ситуации.