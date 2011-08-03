Лукашенко: Преподаватели сельхозакадемии в Горках и сама академия плетутся в хвосте событий

Об этом заявил президент Республики Беларусь в ходе рабочей поездки по Могилевской области. Речь также шла о том, что Горецкий район должен стать базовым для подготовки специалистов в сельхозакадемии. При этом президент потребовал обновить программу подготовки кадров в этом вузе.

Главная тема рабочей поездки президента – сельское хозяйство. И неудивительно, ведь битва за урожай-2011 идет полным ходом. Вес общего каравая перевалил за 3,5 миллиона тонн.

На этот раз особое внимание – качеству уборки. Все экипажи, участвующие в гонке за призом «Дажынак», тщательно проверяются. За нарушения обещают даже дисквалифицировать с соревнований.

В целом, по стране убрана почти половина площадей. Завершить уборочную страду планируют к 22 августа, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Михаил Русый, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Убрано 45% площадей, подлежащих уборке. Намолочено 3 млн 710 тысяч тонн зерна. Полагаю, что к вечеру должны превзойти четыре миллиона. Те восемь с лишним миллионов тонн, которые мы ожидаем получить в сельхозпредприятиях, стоят реально на полях.

Оптимизм заключается в том, что каждый день, с учетом намолота предыдущего дня, идет реальный прирост урожайности. 34 на сегодняшний день – это выше прошлого года и выше прошлого дня. По урожайности все области работают лучше, чем в прошлом году.

Задача у нас одна – к 22 августа завершить уборку. Это реально.

При этом, уверяют специалисты, зерно качественное. Уровень так называемой клейковины – 30%. Это означает, что мука будет лучше, чем в предыдущие годы и не придется закупать специальные улучшатели.

Однако, считает президент, темпы уборки необходимо наращивать. В битве за общий каравай важно не потерять ни одного зернышка.

Александр Лукашенко, президент республики Беларусь:

Сейчас ситуация, на мой взгляд, заключается в том, что мы после ваших 3-5 дней погоды начинаем отставать. По-моему, хлеба везде созрели, темпы у нас еще низкие. Нам надо 2-2,5% каждый день добавлять. Если не сделаем это, то трава нас убьет. Я смотрю, что овсы и ячмень уже не выдерживают.

В общем, складывается обстановка, что нам надо сегодня наращивать темпы.

Совхоз-комбинат «Горки», который посетил президент, – предприятие рядовое. Обычный пример среднестатистического хозяйства со своими успехами и проблемами.

Молодой руководитель Андрей Анатольевич на должность директора совхоза назначен всего пять месяцев назад. До этого отвечал за растениеводство в Лепельском районе.

Говорит, «Горки» – хозяйство крепкое. По технике – одно из лучших в районе. Убрали уже почти половину зерновых. Урожайность – выше среднего по стране – 44 центнера с гектара. Но есть одно «но».

Животноводческая сфера, на которой тоже специализируется хозяйство, – слабое место. Например, ферме на шесть тысяч голов 22 года. Отсюда – низкая рентабельность. Чтобы решить эту проблему, планируют возвести новый откормочный комплекс, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Андрей Павловский, директор УКСП «Совхоз-комбинат «Горки»:

Если брать откорм крупного рогатого скота, то окупаемость – это проблема. Это довольно затратная отрасль. Будем пытаться выйти, по крайней мере, на 2-3% положительной рентабельности. Для этого комплексу нужна не только реконструкция, но и надо обновить кормовой цех.

Кроме того, в хозяйстве из девяти тысяч гектаров угодий в севообороте задействована лишь половина. И это проблема всего района. Решить ее планируют за два года, избавив землю от устаревших строений. Таким образом, появится еще пять тысяч гектаров. А это, ни много ни мало, почти территория целого хозяйства.

Вообще же, производство сельхозпродукции в районе сконцентрировано на площадях 12 агропредприятий. Раньше их было 15. Три отстающих хозяйства присоединили к более сильным. Президент такую практику поддерживает, но укрупнять агропредприятия нужно только в том случае, если это даст положительный результат.

Александр Лукашенко:

Надо, чтобы при этом объединении не было искусственного. Чтобы в этом был какой-то смысл. Если ты решил присоединить три тысячи гектаров к восьми тысячам, то ты должен четко понимать, что вот это будут корма, будет зерно, там надо ферму поставить, чтобы потребить эти корма. Выход такой будет.

Вообще же, Горецкий район – в числе ведущих сельскохозяйственных районов республики. Местные хлеборобы неоднократно становились победителями республиканского соревнования по уборке урожая, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Темпы модернизации сельского хозяйства нельзя останавливать. Горецкий район должен стать образцом для всей республики.

Александр Лукашенко:

Скорее всего, в будущем году в Горках будут «Дажынкі», здесь будут сконцентрированы определенные финансовые ресурсы. В связи с тем, что будут проходить «Дажынкі», нам надо предусмотреть не только благоустройство улиц и домов, но и сделать по каждому направлению что-то капитальное.

По земле программа есть. И это хорошая программа. Пять тысяч для района за два года – это хорошие темпы. В этом плане нам нужно посмотреть и ресурсы, и по земле, и по фермам, довести до ума и социальные объекты, и город. На этом надо концентрировать внимание.

Излишествами заниматься не надо. Лучше вложить в землю – она даст отдачу.

Цель моей поездки – уже сейчас начать подготовку к этому мероприятию, но не сверху, а от земли.

Еще одна немаловажная тема, которую затронул президент, – кадры. В этом смысле стоит провести реформу сельхозакадемии. Преподаватели должны быть высококвалифицированными, а готовить нужно тех специалистов, которые будут востребованы в будущем.

Александр Лукашенко:

Очень важно, чтобы мы академию как-то приподняли. Это вторая цель моей поездки в Горки – обратить внимание на то, что, мне кажется, министр и ректор там недорабатывают. В том плане, что конспекты были желтые, так сейчас уже почернели. Преподаватели академии и сама академия плетутся в хвосте событий.

Надо им на примере «Горок» показать, на каком уровне сельское хозяйство. И как вести подготовку специалистов. Поэтому второе направление – это сельхозакадемия. Немедленно надо начинать заниматься. И не только приведением в порядок материальной базы, но, прежде всего, мозгов, и формированием того комплекса преподавательского состава, который сможет поднять академию до того уровня, который мы сделали в сельском хозяйстве.

При этом, больше времени будущим аграриям следует уделять производственной практике. Оттачивать навыки профессии необходимо непосредственно в хозяйствах. Таких, например, как Горецкая сортоиспытательная станция, которую также посетил президент.

Лукашенко: Разбрасываться деньгами нельзя. Их никто не печатает сегодня