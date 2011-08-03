Группа детей из японского Сендая, города-побратима Минска, гостит в белорусской столице

Ребят пригласили в знак поддержки и помощи после перенесенной в марте природной катастрофы.

Чтобы поддержать детей из далекого, но дружественного города, минские власти подготовили разноплановую программу. Третьего августа японская делегация отправилась в обзорную экскурсию по Минску. Побывала в Сендайском сквере и Городской ратуше.

Гости встретились и тепло пообщались с руководством Мингорисполкома. Как отметил Николай Ладутько, Минск останется надежным другом Сендая.

В ближайшие дни подростки смогут посетить Мирский и Несвижский замки. В программе также мастер-классы по народным белорусским ремеслам.

Визит делегации из Сендая завершится в воскресенье, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:

Друг проверяется не только в хорошие, но в трудные моменты жизни. И когда в Японии произошла трагедия, мы сочли важным и необходимым, несмотря на десятки тысяч километров, быть вместе с этими людьми.

Был организован конкурс среди детей Сендая. И 190 подростков захотели ехать в Беларусь.

Киеси Мацудзаки, временный поверенный в делах Японии в Беларуси:

Такой большой подарок расширяет знания школьников. Это большой шанс для укрепления дружбы между жителями Сендая и Минска.

Житель Сендая:

Внешне мы с вами абсолютно не похожи. У вас, у европейцев, очень большие носы. Но мы похожи духовно, потому что минчане, как и жители Сендая, очень добрые и отзывчивые.