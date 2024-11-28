Сергей Лебедев возглавит миссию наблюдателей от СНГ на выборах Президента Беларуси

Миссию наблюдателей от СНГ на выборах Президента Беларуси возглавит Сергей Лебедев. Его кандидатура была согласована на заседании Совета постпредов стран Содружества в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это будет уже 13-я миссия по наблюдению за выборами и референдумами в Беларуси и 130-я на территории СНГ. Как и прежде, наблюдатели будут действовать в строгом соответствии с белорусским законодательством, не вмешиваясь во внутренние дела государства и объективно оценивая процесс подготовки и проведения избирательной кампании.

Андрей Грозов, постоянный представитель России при уставных и других органах Содружества Независимых Государств: В рамках СНГ есть Международный институт мониторинга развития демократии, который уже имеет большой опыт выработки критериев, оценки избирательных процессов на пространстве СНГ, и мы их активно используем. В свое время мы предлагали нашим западным партнерам, в частности БДИПЧ, выработать на основе наших наработок общие критерии оценки выборов в странах. Но, к сожалению, эти наши предложения БДИПЧ были высокомерно отвергнуты.

На заседании также рассмотрели широкий спектр вопросов, касающихся взаимодействия в рамках Содружества. Участники уделили особое внимание сотрудничеству профильных структур в области обеспечения безопасности, а также совместным гуманитарным проектам.

Кроме того, постпреды рассмотрели ход подготовки к следующему заседанию Совета глав правительств СНГ, которое запланировано на 12 декабря в Москве.